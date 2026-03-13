Adorni: “Hay industrias que van a cerrar porque es así es el ciclo de la economía”

Desde Estados Unidos donde acompañó en su viaje al presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó el modelo económico del Gobierno y cargó contra el empresariado que se beneficiaba con sobreprecios.

En declaraciones a A24, Adorni suscribió a la frase de Milei, quien acusó de “chorros” a “los que defienden la industria nacional”.

“Detrás de la bandera de la industria nacional había grandes negocios y grandes cajas de la política. No lo vamos a permitir”, afirmó.

Consultado sobre las empresas que bajaron su persiana en el contexto reciente, el ministro coordinador apuntó: “Hay industrias que, indefectiblemente, van a cerrar porque es así el ciclo de la economía y así es la modernización”.

“Es como pretender vender televisores en blanco y negro. Por más ganas que tengas, no lo vas a poder hacer”, graficó.

Al respecto, el funcionario consideró que “están las industrias que mueren y las que van a tener que reconvertirse con mejor tecnología o un rediseño de su planta”.

“No vamos a permitir que los argentinos salgan perjudicados por empresarios que solo pueden sobrevivir si cobran cuatro veces más”, sentenció Adorni.