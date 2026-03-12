Aseguran que Milei le “comió” la base electoral y dirigencial a Macri

El consultor político Hugo Haime se refirió a las proyecciones hacia 2027 y dio cuenta del “problema” que afronta el líder PRO, Mauricio Macri, en cuanto a “definir si quiere asumir o no un liderazgo político”.

“Hasta ahora yo creo que él fue errático en su estrategia con Milei, porque le dio el apoyo y supuso que Milei le iba a devolver favores. Es lo que no sucedió. Milei fue comiendo su base electoral y su base dirigencial. Entonces ahora tiene que tomar la decisión de si es capaz de revertir ese proceso y si él puede liderar esto”, puntualizó.

Acto seguido, planteó que “el punto central es si que asume que puede retomar un liderazgo político. Quiero decir, en vez de jugar a la canasta, jugar a la política”.

“Yo no creo que él quiera unirse con Milei. Él está diciendo que está bien la orientación, pero está mal la ejecución, y si seguimos las declaraciones que por lo menos leí hoy, él está diciendo que no hay infraestructura, que no hay de dónde sacar los productos, que no se bajaron los impuestos. En el fondo dice también la orientación, porque tiene que ver con el liberalismo, pero esto le gusta, dice que no va a buen puerto”, describió el encuestador.

Así las cosas, estimó que “va a intentar enfrentarlo. Hay que ver si lo que él está buscando es tener una porción en primera vuelta para negociar senadores y diputados, o quiere ser opción en el ballotage. Eso es lo que él tendrá que ver, hasta qué punto llega el enfrentamiento. Eso no está claro todavía”.

Por otra parte, el analista consideró que “es algo que se puede armar” un gran frente anti-Milei, “pero depende de la grandeza política de los dirigentes”.

“La lógica de todo lo que uno viene estudiando es que sea casi alguien con buena gestión, pero que no pueda ser cuestionado por su pasado. Tiende a ser un dirigente de centro. La pregunta es cómo va a tomar un sector del kirchnerismo esto”, alertó.

“Cristina (Kirchner) ha demostrado en su momento, cuando tuvo que decir ‘es Alberto (Fernández)’ o ‘es (Daniel) Scioli’, lo dijo. La pregunta es si la sociedad va a soportar pensar que detrás está Cristina de esa alianza, ¿no?”, deslizó en declaraciones a Perfil.

En este sentido, dijo verlo “como un proceso que está abierto. Hoy apareció la foto de Macri saludándose con (Axel) Kicillof. No es una foto de la unidad de la oposición, eso está claro, pero quizás hace seis meses no se saludaban”.

🤝 Sentado en la mesa junto a Mauricio Macri, Axel Kicillof destacó el liderazgo productivo bonaerense en la previa de Expoagro



🚜 De ese modo el gobernador bonaerense aludió a “los cinco cultivos más importantes”.



💬 También resaltó que “hemos venido a dialogar y a escuchar… pic.twitter.com/pbseSbGcVI — ANDigital (@ANDigitalOK) March 10, 2026

“La foto de Kicillof saludando a Macri expresa que la oposición está buscando una salida porque todos ven que se juega el destino de la Argentina. Y me parece que en la medida en que la oposición hable de la Argentina y no hable desde el peronismo, o no hable desde el PRO, o no hable desde las ideologías o los partidos, le va a ser mucho más fácil construir”, concluyó Haime.