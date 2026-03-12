Karina Milei cargó contra la AFA: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce del abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, quien había expresado que la causa por presunta evasión de la casa matriz del fútbol argentino “se va a arreglar con la hermana del presidente”.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”, bramó la funcionaria, al desestimar cuestiones “políticas” en la investigación.

Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley.

Fin. https://t.co/IbcZk3JvQ5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 11, 2026

En concreto, Dalbón había expresado que “esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”.

El posteo de Karina Milei, fue concluyente: “Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”.