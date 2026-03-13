La Ciudad concesiona su TV y radios

La Ciudad de Buenos Aires informó que saldrá a licitación pública la concesión de la radio y televisión públicas del distrito.

El proceso contempla la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).

“El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En este sentido, indicó que “la empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su programación y deberá pagar un canon a la Ciudad”.

“No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”, completó el alcalde.

Abrimos la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad.



El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada.



La empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 12, 2026

Las empresas adjudicatarias serán responsables de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales. Esto incluye la provisión de equipamiento, estudios y personal necesario para la operación, así como la gestión de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros).

El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $ 645.225.000 para la señal de televisión y $ 73.740.000 para las señales de radio.

La licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:

-Operación 24/7: ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana.



-Identidad cultural: la FM 92.7 (La 2x4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, cumpliendo con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional.

-Infraestructura: el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la Ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes.

-Contenidos institucionales: la Ciudad se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.

Además, como parte de la evolución tecnológica, la empresa ganadora podrá implementar plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda, y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad.

La Dirección General de Concesiones y Permisos actuará como autoridad de aplicación y fiscalización contractual, mientras que la Secretaría de Medios ejercerá el control sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas.

Los oferentes deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión.