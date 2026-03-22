Santilli anticipó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral en el Congreso

El ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el Gobierno nacional impulsará el debate de la reforma electoral en el Congreso.

“Nos debemos en el Congreso una discusión electoral que seguramente en los próximos meses, abril, mayo, junio, estará arriba de la mesa”, confirmó Santilli.

Al participar del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional Electoral, anticipó la discusión parlamentaria. “Este debate va a estar en el Congreso en los próximos meses, yo tomo y recojo el guante como ministro del Interior de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado”.

En ese sentido, se refirió a la Boleta Única de Papel –instrumentada por primera vez el año pasado- y al desafío de introducir modificaciones en la normativa en un año sin comicios.

“Es muy importante en materia electoral una previsibilidad temporal. Celebramos que podamos estar discutiendo la boleta para la elección presidencial del año 2027 ahora”, argumentó el funcionario.

Y amplió: “Si el Congreso está dispuesto, lo más sano es que sea en la primera parte del año, porque después necesitamos tiempo para implementarla”.

Cabe recordar que en las elecciones legislativas del 2025, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron suspendidas por única vez. Para dejarlas sin efecto el próximo año, deberá introducirse una nueva modificación en la normativa.