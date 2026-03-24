“Secretos de un vínculo” vuelve al Border

El sábado 21 de marzo, a las 16 horas, reestrena Secretos de un vínculo en Border Teatro de Palermo. La obra se basa en el libro Emociones de la maternidad de la médica psicoanalista Adriana Grande, en tanto que el trabajo de adaptación del texto se nutre bajo la dirección de Natali Aboud y gran elenco.

Secretos de un vínculo es una obra donde prima lo humano y lo vivencial. La puesta lleva al escenario una mirada profunda y sensible sobre los vínculos en la maternidad, explorando las huellas emocionales que atraviesan un grupo de amigas, ahora madres, antes hijas.

Se despliegan así, recuerdos, aprendizajes y marcas emocionales que se traducen en acciones. En ese intercambio colectivo, algunas experiencias se ponen en jaque, otras simplemente se observan para comprender mejor el punto de partida.

La doctora Grande dedicó su vida a trabajar con grupos de crianza y afirma: “La maternidad atravesó mi vida profesional y le dio un rumbo apasionado. Con una lupa me sumergí en el vínculo madre-hijo para develar sus inagotables misterios”.

“Durante más de 30 años coordiné grupos de madres que confiaron sus vivencias transformando dudas, ansiedades y miedos en recursos valiosos que nos enriquecieron para volver al ruedo con más amor y comprensión”, acota.

Y completa: “De ese camino nació mi libro Emociones de la maternidad, y hoy esas páginas saltan del papel al escenario: se hacen cuerpo, poesía y teatro en cuatro actrices maravillosas. Porque embellecer cada vínculo amoroso es la mejor manera de celebrar lo humano”.

La obra es interpretada por las actrices Josefina Botto, Jennifer Moule, Bárbara Goldschstein y Emilia Rodríguez Griñó. Cada escena funciona como un laboratorio para imaginar distintas maneras de habitar la maternidad y la familia.

En una puesta donde abunda la belleza y lo sutil, se expresa con claridad la ruptura del paradigma de crianza en solitario para ir hacia lo colectivo. Un grupo de apoyo de mujeres, de escucha, de reparación y descubrimiento mutuo. Un punto de partida para regresar florecidas.

Las entradas pueden adquirirse vía web o en la boletería de la sala, calle Godoy Cruz 1838.

“El escenario es un laboratorio vivo, un espacio donde las experiencias de la maternidad puedan ser abiertas, miradas y reconstruidas. Lo cotidiano se transforma en materia teatral y, desde allí, ofrecemos una nueva perspectiva para entender nuestras relaciones familiares y repensar la propia infancia”, dice la directora, Natali Aboud.

Asimismo, pone de relieve que “la crianza deja de ser un territorio privado y silencioso, para convertirse en una construcción compartida. En un contexto donde el 'lado B' de la maternidad comenzó a visibilizarse con fuerza, Secretos de un vínculo no solo enriquece esa conversación, sino que también brinda herramientas para atravesar las dificultades con mayor empatía y amabilidad”.

