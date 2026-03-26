jueves 26 de marzo de 2026 - Edición Nº4387

Política | 19 mar 2026

Vía X

Adorni se mostró con Milei e ironizó sobre su supuesta renuncia

El jefe de Gabinete desestimó una información que daba cuenta sobre una posible salida del Gobierno. El presidente Milei lo respaldó y cargó contra “otra pluma mugrosa”.

Javier Milei y Manuel Adorni.
TAGS: JAVIER MILEI, MANUEL ADORNI, ENRIQUECIMIENTO ILICITO

“El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”.

Con este posteo, Manuel Adorni intentó bajar los decibeles del escándalo que lo envuelve por sus sistemáticos escándalos rayanos al peculado.

Previamente, desestimó con un suciento “Fake. Fin”, una publicación que daba cuenta de una posible salida del Gobierno.

El respaldo llegó nada más ni nada menos que del presidente Javier Milei, quien disparó: “¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025?”

Se le conoce el ruido y su color… Así son… Fin”, remató el primer mandatario, siempre a través de la red social X.

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