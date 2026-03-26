Política | 19 mar 2026
Vía X
Adorni se mostró con Milei e ironizó sobre su supuesta renuncia
El jefe de Gabinete desestimó una información que daba cuenta sobre una posible salida del Gobierno. El presidente Milei lo respaldó y cargó contra “otra pluma mugrosa”.
“El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”.
El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn— Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2026
Con este posteo, Manuel Adorni intentó bajar los decibeles del escándalo que lo envuelve por sus sistemáticos escándalos rayanos al peculado.
Previamente, desestimó con un suciento “Fake. Fin”, una publicación que daba cuenta de una posible salida del Gobierno.
El respaldo llegó nada más ni nada menos que del presidente Javier Milei, quien disparó: “¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025?”
¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color...— Javier Milei (@JMilei) March 19, 2026
Así son...
Fin. https://t.co/PcwyMany85
“Se le conoce el ruido y su color… Así son… Fin”, remató el primer mandatario, siempre a través de la red social X.