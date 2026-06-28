Creció la economía en 2025 y Milei apuntó contra “empresaurios y políticos chorros”

El INDEC dio a conocer este viernes el informe de avance del nivel de actividad, que arrojó un aumento del 2,1 % interanual del producto interno bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025 y 0,6 % respecto del período previo.

En tanto, el PIB creció 4,4 % en 2025, en comparación a 2024 debido a incrementos del consumo privado (7,9 %) y público (0,2 %), de las exportaciones (7,6 %) y de la formación bruta de capital fijo (16,4 %).

El dato alentador fue ponderado en Casa Rosada. A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei celebró con un filoso posteo.

Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico...

Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...

Fin. — Javier Milei (@JMilei) March 20, 2026

“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico”, enfatizó Milei.

Y disparó: “Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias”.

LA ECONOMIA CRECIO 4,4% en 2025

✅ El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,4% interanual en 2025, con una suba de 16,4% en la Inversión, 7,9% en el Consumo Privado y 7,6% en las Exportaciones.

✅ En el cuatro trimestre del año pasado, el PIB se incrementó 0,6%… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 20, 2026

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones sobre el dato del crecimiento económico. “El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1 % por encima del promedio de 2022 (máximo previo)”, detalló.

Para completar, el titular del Palacio de Hacienda señaló que “12 de los 16 sectores de actividad registraron subas respecto al año 2024, entre ellos se destacaron Hoteles y restaurantes (+7,4 %), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,2 %) y Construcción (+4,3 %)”.