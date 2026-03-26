Karina Milei respaldó a Adorni “más allá de las operaciones y la vieja política”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a apoyar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su viaje a Punta del Este en avión privado y presuntas inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.

El respaldo de Karina Milei llegó a través de la red social X, después de la conferencia de prensa del ministro coordinador.

“Mi apoyo intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política, sé quién sos y de tu integridad”, publicó la hermana del presidente Javier Milei, a la vez que ilustró el posteo con una foto junto a Adorni.

🗣️ Reapareció Manuel Adorni y fingió demencia: “Vara alta” y “nada que esconder”



😶 El jefe de Gabinete desestimó cualquier atisbo de enriquecimiento ilícito y afirmó que su millonario patrimonio lo logró antes de llegar al Gobierno.



🤔 A un periodista que definió de “oscuro”… pic.twitter.com/8hT0jdpapG — ANDigital (@ANDigitalOK) March 25, 2026

Horas antes, el jefe de Gabinete se había enfrentado a los medios en Casa Rosada, donde afirmó que el Gobierno dejó “la vara alta” y negó omitir información en medio de las acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, había manifestado.

Asimismo, consideró que “lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí”.

“Esto, claramente, es una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no? No estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno, soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo”, completó Adorni.