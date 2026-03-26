Cayó líder barrabrava por extorsionar al hermano de ‘Pocho’ Lavezzi

En las últimas horas se realizaron diez allanamientos en simultáneo en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una investigación por amenazas y extorsiones contra Diego Lavezzi, presidente del Club Coronel Aguirre y hermano de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, exfutbolista de la selección argentina.

La causa se inició a partir de denuncias por llamados intimidatorios y pintadas en el club, donde miembros de la barra brava presionaban al dirigente para obtener dinero y manejar negocios dentro de la institución.

Según la investigación, las maniobras buscaban garantizar la recaudación de fondos ilegales para la hinchada: falsificaban entradas para revenderlas a un valor superior los días de partido y exigían al presidente la entrega de un espacio físico dentro del estadio para operar de manera irregular.

Uno de los operativos se realizó en calle Temporelli al 2000, donde fue detenido el jefe de la barra. Al ingresar a la vivienda, el propio detenido indicó que tenía un arma en el baño. Durante la requisa, los investigadores también encontraron municiones en una de las habitaciones y otras exhibidas en una ermita, un pequeño santuario con una virgen.

En otro de los domicilios allanados fue detenido otro integrante de la barra, donde los investigadores secuestraron un arma de fuego y varias municiones ocultas entre banderas del club. Según la investigación, este hombre está vinculado a ambas facciones, lo que expone conexiones entre la barra de Coronel Aguirre y la de Newell’s.

Además, durante los procedimientos se encontraron plantas de marihuana, teléfonos celulares, motos y una bandera de gran tamaño con la inscripción “Alta Banda”, utilizada por la hinchada.

En simultáneo a los allanamientos, se hicieron requisas en los pabellones 6, 7, 10 y 26 del penal de Piñero, a presos ligados a “Los Monos”. En esas celdas, el personal penitenciario logró secuestrar un reloj inteligente oculto dentro de un colchón, que utilizaban para mantener comunicación con la banda afuera.

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro integrantes activos de la barra brava de Coronel Aguirre, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, se secuestraron 21 celulares, tres plantas de marihuana, 69 cartuchos de diferentes calibres, dos armas de fuego y lotes de entradas truchas de Coronel Aguirre.

El operativo fue realizado por la Brigada UVAL de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Santa Fe (PDI), con la colaboración de los grupos tácticos GOT, GTM y GIRI de la Policía de Santa Fe.