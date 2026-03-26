Reconocimiento en Londres para plataforma argentina de información turística

Turismocero.com, el sitio web argentino especializado en noticias de viajes continúa cosechando reconocimientos internacionales y reafirmando su posición de vanguardia en la comunicación del sector.

En esta oportunidad, la prestigiosa revista británica LUXlife Magazine anunció los ganadores de los Travel & Tourism Awards 2026, distinguiendo a la plataforma con dos galardones de máxima categoría: Best Independent Travel Media Platform 2026 – Latin America y Travel Journalism Excellence Award 2026.

Este doble reconocimiento en la décima edición de los premios celebrados en el Reino Unido destaca la independencia editorial, la calidad informativa y el compromiso de Turismocero.com con la industria turística global.

En este marco, Kaven Cooper, coordinador de los premios, subrayó que “es un placer reconocer a empresas que buscan elevar la experiencia de los viajeros; estos galardones son un testimonio de su voluntad de ir más allá”.

Un camino de éxitos internacionales

Este nuevo hito se suma a los logros obtenidos, tal como ocurrió el año pasado con la destacada performance de su formato podcast que fue reconocido como uno de los Top 45 Podcasts de la Industria del Turismo a nivel mundial por el sitio internacional MillionPodcasts.

En dicho ranking, el programa argentino alcanzó el puesto número 11 global, consolidándose como el podcast N°1 de Latinoamérica y el segundo más importante de habla hispana en todo el mundo.

El fundador de dicho portal, Vineet Maheshwari, había resaltado en su momento el “compromiso con la calidad y la mirada global” del ciclo.

Comunicación con identidad desde Argentina

“Estos reconocimientos internacionales reafirman el camino que venimos construyendo: comunicar turismo con responsabilidad, profesionalismo y pasión. Nos enorgullece ver que la labor que realizamos desde el sur tiene un impacto real en la conversación global del sector”, expresó Leandro Peres Lerea, fundador y director de Turismocero.

Desde su creación, Turismocero ha sabido combinar el análisis de tendencias, entrevistas con protagonistas clave y una cobertura profunda de ferias y turismo sustentable, logrando una identidad propia que hoy es premiada en las principales capitales del mundo.