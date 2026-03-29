Fuerte despliegue para fortalecer la prevención del delito en Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a la jefa de Gabinete, Paula Eichel, encabezaron una reunión con autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de continuar profundizando las herramientas de prevención en el distrito.

Durante el encuentro realizado en el Centro de Operaciones Municipal (COM) se analizó el Mapa del Calor y se avanzó con la idea de seguir optimizando recursos como las alarmas vecinales, los tótems de seguridad, las cámaras de monitoreo y el sistema de luminarias LED, además de la aplicación Brown Previene.

“Seguimos en Almirante Brown trabajando fuertemente por la prevención, siempre con la premisa de que nuestros vecinos vivan más tranquilos”, sostuvo al respecto el diputado provincial e intendente en uso de licencia Mariano Cascallares.

Cabe recordar que actualmente el distrito cuenta con 710 alarmas vecinales instaladas en distintas localidades y el objetivo es superar las 800 durante este año, alcanzando prácticamente la totalidad del territorio. A eso se suma la app Brown Previene que ya fue descargada por más de 60.000 personas y la constante renovación de luminarias con tecnología LED.

Además, en el distrito hay un moderno sistema integral de prevención compuesto por más de 2.100 cámaras de monitoreo, 221 paradas y puntos seguros conectados al COM y un sistema de Anillo Digital con más de 106 lectoras de patentes, que procesan alrededor de un millón de dominios por día.

“Este es un espacio de trabajo articulado que nos permite fortalecer la planificación estratégica, optimizar recursos y mejorar las acciones de prevención y respuesta ante el delito”, completó Fabiani.

Vale mencionar que de la reunión también participaron el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, y el subsecretario del área, Enzo López.