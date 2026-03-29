Desde Olavarría cruzan el relato de Caputo: “Un círculo que duele”

El secretario de Desarrollo Económico y Productivo de Olavarría, José Pablo Di Uono, salió al cruce de la particular lectura realizada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el “crecimiento económico”.

No hay derrame Toto. Comparando el mismo mes, en Olavarría, una ciudad del interior de PBA, el Indicador Económico Olavarría presentó una caída interanual del 17% y una variación mensual del –3%:

Comercio: -21% anual

Industria: -15% anual

Minería: -29% anual https://t.co/EzN6V6SfjH — José Pablo Di Uono (@parlitoolav) March 27, 2026

“No hay derrame Toto. Comparando el mismo mes, en Olavarría, una ciudad del interior de PBA, el Indicador Económico Olavarría presentó una caída interanual del 17 % y una variación mensual del –3 %”, describió el funcionario.

Y pormenorizó las caídas en Comercio; Industria y Minería, del 21, 15 y 29 % anual, respectivamente.

“Estos tres rubros representan el 60 % de la mano de obra y que durante el 2024 al 2026 perdió más de 2 mil empleos”, anexó Di Uono.

Ciudades como la nuestra muestran una caída en el consumo y en movimiento económico.

Un círculo que duele: menos obra pública, menos producción, menos empleo, menos consumo. — José Pablo Di Uono (@parlitoolav) March 27, 2026

Acto seguido, afirmó que “sin obra pública nacional, decisiones macroeconómicas que no acompañan a los sectores que generan y con importaciones abiertas indiscriminadamente”.

“Ciudades como la nuestra muestran una caída en el consumo y en movimiento económico. Un círculo que duele: menos obra pública, menos producción, menos empleo, menos consumo”, cerró el secretario.