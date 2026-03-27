Macri sobre YPF: “Se termina la pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina”

El expresidente Mauricio Macri se pronunció en redes sociales tras el fallo de la Justicia estadounidense, que dejó sin efecto la sentencia de 18 mil millones de dólares por la expropiación de YPF.

“Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51 % de las acciones de YPF”, expuso Macri.

En X, sostuvo que “de esta manera termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, con una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados del PRO y que, como anticipé en su momento, iba a traer muchos problemas”

Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF.



De esta manera termina una pesadilla… pic.twitter.com/NwxcAzg73S — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 27, 2026

“Es indignante ver hoy a Cristina presumiendo desde su prisión domiciliaria que este fallo le da la razón a aquel atropello”, arremetió el exmandatario, en un duro descargo contra CFK.

Asimismo, indicó que “los argumentos que tomó la cámara de apelaciones norteamericana son los mismos que originalmente presentó nuestro procurador, Bernardo Saravia Frías, lo que da un nuevo valor a su gran desempeño”.

Por último, y en el mismo sentido que Javier Milei, el líder del PRO manifestó que “es un día de alegría”.

Y completó: “El puño que hubiese significado para todos los argentinos el pago de esa condena ya quedó atrás. Es hora de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional nos ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”.