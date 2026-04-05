Actriz de “La Casa de Papel” fue declarada Huésped de Honor de La Plata

La actriz vasca Itziar Ituño, protagonista de la exitosa serie internacional La Casa de Papel, fue distinguida como Huésped de Honor de La Plata en el marco de su visita a la ciudad para presentar Pensamiento Lateral, su primera película como protagonista y de producción argentina.

El reconocimiento, establecido por decreto del intendente Julio Alak, fue entregado durante una charla abierta que contó con la participación de la artista en el Centro Vasco Euzko Etxea La Plata.

“Es un orgullo recibir en nuestra ciudad a una actriz de proyección internacional como Itziar Ituño”, expresó el alcalde y puso de relieve que “su visita reafirma el crecimiento de La Plata como un polo cultural y audiovisual cada vez más relevante”.

La llegada de Ituño se inscribe en una agenda en expansión que posiciona a La Plata como sede de producciones y eventos de relevancia mundial. En los últimos meses, la ciudad fue elegida para el rodaje de la miniserie para Netflix El Futuro es nuestro y recibió a figuras como Johnny Depp, quien brindó una clase magistral en el Coliseo Podestá.

Durante su estadía, la actriz presentó Pensamiento Lateral, cuya avant premiere tuvo lugar en el Cine Rocha. En el filme, Ituño interpreta a Julia, una psicóloga que es secuestrada y llevada a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad por un grupo de hombres que creen que posee información clave para llevar adelante un delito.

Nacida en Basauri, España, Ituño cuenta con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, y alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Raquel Murillo, también conocida como “Lisboa”, en la serie de Netflix La Casa de Papel, lo que la posicionó como una actriz altamente reconocida del panorama audiovisual internacional.

Su visita no solo refuerza los lazos culturales entre La Plata y el País Vasco, sino que también consolida el posicionamiento de la ciudad como un punto de referencia para el desarrollo de la industria audiovisual y cultural en la región.

Vale mencionar que participó de la entrega del reconocimiento a la actriz en el Centro Vasco Euzko Etxea La Plata el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Carlos Bonicatto.