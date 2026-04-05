“Torrente presidente” llega a las salas locales

El 9 de abril estrena en las salas de nuestro país la última película de Santiago Segura: Torrente presidente, film que ya recaudó 16 millones de euros en España.

Una sátira que aborda con humor los estereotipos sociales y políticos de España, con apariciones especiales y referencias a eventos actuales del mundo político.



Han pasado años desde su última aventura, pero José Luis Torrente, el expolicía más políticamente incorrecto de España, sigue viéndose a sí mismo como un héroe nacional.



Olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional.

Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, “influencers” oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino.

Convencido de que el país necesita “mano dura, sentido común y su particular visión del orden”, Torrente inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control.





Torrente presidente es la sexta parte de la saga de películas realizadas por el director Santiago Segura, la cual empezó con Torrente, el brazo tonto de la ley, y de nuevo, el propio cabecilla se mete en el papel protagonista como José Luis Torrente.

Entre los lugares de rodaje se encontraban el pequeño municipio de Anchuelo y un bar del barrio madrileño de Ciudad Lineal decorado con parafernalia de extrema derecha.

Para evitar el escrutinio público, el equipo de producción rodó las imágenes en Madrid bajo el título encubierto Los años que me quedan.

El elenco se completa con Gabino Diego, Carlos Areces, Ramón Langa, Cañita Brava y Xavier Deltell.