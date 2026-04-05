Política | 31 mar 2026
Redes sociales
Milei festejó la baja de la pobreza y apuntó otra vez contra el kirchnerismo
El Presidente se hizo eco del indicador del INDEC, que obtuvo el mejor registro en siete años. “Dato no relató”, puntualizó.
El presidente Javier Milei celebró en redes sociales el dato difundido por el INDEC, que confirmó una sensible baja de la pobreza.
Al dar a conocer las cifras correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares durante el segundo semestre del 2025, el organismo estadístico informó que la pobreza se ubicó en el 28,2 %.
En la proyección nacional, significa que 13,5 millones de personas en el país son pobres.
LA POBREZA SIGUE BAJANDO.— Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026
Dato no relato.
MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n
El dato es el más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza fue del 27,3 %.
“La pobreza sigue bajando. Dato no relato”, estampó Milei en sus redes sociales, y se dedicó a compartir una catarata de posteos alusivos.
En la misma línea se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo. “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, subrayó.
La pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo de los últimos siete años, según el INDEC. Tras haber alcanzado el 52,9% como resultado de la gestión anterior, Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible.— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 31, 2026
Este… pic.twitter.com/3lkdigIKa9
Desde la Oficina del Presidente, por su parte, trazaron un paralelismo con “el modelo empobrecedor kirchnerista”, y remarcaron que “Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible”.