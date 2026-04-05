Milei festejó la baja de la pobreza y apuntó otra vez contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales el dato difundido por el INDEC, que confirmó una sensible baja de la pobreza.

Al dar a conocer las cifras correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares durante el segundo semestre del 2025, el organismo estadístico informó que la pobreza se ubicó en el 28,2 %.

En la proyección nacional, significa que 13,5 millones de personas en el país son pobres.

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

Dato no relato.

MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

El dato es el más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza fue del 27,3 %.

“La pobreza sigue bajando. Dato no relato”, estampó Milei en sus redes sociales, y se dedicó a compartir una catarata de posteos alusivos.

En la misma línea se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo. “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, subrayó.

La pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo de los últimos siete años, según el INDEC. Tras haber alcanzado el 52,9% como resultado de la gestión anterior, Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible.



Este… pic.twitter.com/3lkdigIKa9 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 31, 2026

Desde la Oficina del Presidente, por su parte, trazaron un paralelismo con “el modelo empobrecedor kirchnerista”, y remarcaron que “Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible”.