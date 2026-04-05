Agoniza la Argentina PyME: “Tenemos 10 mil empresas en crisis que desaparecen”

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos, Daniel Rosato, advirtió que “la mayor parte de las industrias manufactureras están con problemas”, principalmente por la caída del mercado interno.

“Los trabajadores cada vez pierden más poder adquisitivo y el salario no acompaña la inflación”, graficó el referente sectorial en declaraciones a Canal E.

Asimismo, puso de relieve que “estamos hablando de 334 mil puestos de trabajo formales que viene perdiendo el sector productivo” y consignó que “tenemos en este momento unas 10 mil empresas en situación de crisis que desaparecen” porque no pueden afrontar sus obligaciones fiscales ni sostener su actividad.

“Hasta las importaciones han caído un 14 %, eso es debido a que no hay ventas”, anexó Rosato, para luego dar cuenta que “la Argentina lo que necesita hoy es pesos. No hay pesos en la plaza”.

Del mismo modo, dijo que “se viene incrementando la cantidad de cheques rechazados. Se sigue rompiendo la cadena de pagos”.

“Necesitamos aplicar la emergencia por 180 días para darle oxígeno a las empresas. Si generamos ideas y propuestas concretas, deberían escucharnos y recibirnos”, concluyó.