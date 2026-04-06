“Demasiado cortas las piernas”, el calvario del incesto en primera persona

Demasiado cortas las piernas, de Katja Brunner, acaba de ser publicado por Bocas Pintadas, convirtiéndose en la primera obra traducida de la editorial. La presentación oficial será el jueves 30 de abril, a las 18 horas, en Timbre 4 (Boedo 460), con la presencia del director y dramaturgo Diego Faturos, quien dirigió la obra en Argentina.

Un libro que narra el dolor, la angustia y el silencio. La historia de drama, caos y tristeza ocurre en el seno de una familia burguesa suiza.

¿Todo queda en familia? ¿Qué es un “amor” sin límite? Un texto difícil, controversial, cruel y necesario que llegó a varios teatros del mundo.

La representación de un trauma y del incesto contado con crudeza y realidad, en hojas que no se hacen esperar por quiénes se adentran en ellas.

Una niña que define estar “atrapada en un zoológico de caricias” en medio de lo que es un caso de violencia sexual infantil. Voces, silencios, acciones que relatan el calvario en primera persona.

Vale destacar que esta obra ganó el mayor premio de la dramaturgia alemana y su versión local cuenta con la traducción de Carla Imbrogno.

La autora

Katja Brunner (Zúrich, 1991) es una dramaturga y autora suiza reconocida internacionalmente por su escritura audaz y experimental.

Estudió escritura literaria en Biel/Bienne y escritura dramática en la Universidad de las Artes de Berlín. Su obra se caracteriza por explorar los límites del lenguaje dramático y por abordar temas complejos con rigor formal y profundidad humana.



