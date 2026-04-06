“Mal repartidas”, corrosiva comedia sobre hermanas y cuentas pendientes

El próximo 23 de abril se suma a la cartelera porteña Mal repartidas, una nueva comedia que se presentará en la Sala Concert del Paseo La Plaza, con funciones todos los jueves a las 20.30 horas y entradas ya a la venta. La propuesta está protagonizada por Sabrina Carballo y pone el foco en uno de los vínculos más complejos de la vida familiar: el de las hermanas.

La obra escrita y dirigida por Hernán Krasutzky sigue el reencuentro de Luz y Mora, quienes después de siete años vuelven a verse para firmar la herencia de su padre en una escribanía.

Lo que comienza como un trámite formal rápidamente se transforma en un ajuste de cuentas, donde emergen reproches, silencios acumulados y recuerdos que nunca terminaron de resolverse. En ese contexto, ambas deberán enfrentarse a un pasado que sigue presente.

Carballo encabeza el elenco junto a Selene Raimundo, quien realiza su debut teatral. Hija del productor Alberto Raimundo, la actriz se incorpora a una propuesta que combina humor y tensión dramática para construir una historia atravesada por lo no dicho, las diferencias y los caminos opuestos que cada personaje tomó en su vida.

La vida y el conflicto

Luz eligió irse y hoy vive de enseñar a otros a ser felices, mientras que Mora se quedó, sosteniendo una vida que no eligió. Desde esa oposición, Mal repartidas desarrolla una dinámica escénica donde cada palabra tiene peso y cada silencio expone una herida abierta.

La obra indaga en aquello que no puede dividirse, en lo que persiste a lo largo del tiempo y en los vínculos que nunca terminan de saldarse.

Con una mirada contemporánea y un tono ácido, la propuesta encuentra su diferencial en la convivencia entre el humor y la incomodidad. Así, Mal repartidas construye una experiencia cercana y reconocible, donde la ficción dialoga directamente con emociones propias de la vida real.