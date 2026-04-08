TelePASE habilitó el registro para extranjeros: cómo adherirse paso a paso y evitar multas

Las personas y/o empresas extranjeras ya pueden adherirse a la red TelePASE para abonar los peajes de rutas y autopistas de manera más rápida y eficiente. Esta nueva opción permite generar un usuario, registrar un medio de pago internacional y habilitar vehículos con patente extranjera para circular por las autopistas adheridas al sistema.

La utilización de TelePASE simplifica la circulación, reduce los tiempos de viaje y unifica el pago para las principales empresas concesionarias del país.

Además, permite evitar pagos manuales y operar de manera digital, con un sistema pensado para agilizar el tránsito y facilitar la gestión de los viajes, evitando multas.

¿Cómo registrarse?

La adhesión se realiza de forma online y consta de pocos pasos. En primer lugar, se debe completar el registro del conductor, con la carga de los datos personales, la selección del país de origen y el ingreso del tipo y número de documento oficial del país de procedencia.

Luego, se incorpora una tarjeta de crédito internacional como medio de pago, a través de la cual se debitarán automáticamente todas las pasadas por peajes. Por último, se registran los datos del vehículo, incluida la patente extranjera, para dejarlo habilitado dentro de la red TelePASE .

Según se destacó, esta incorporación representa un nuevo avance en la integración del transporte internacional y suma una herramienta tecnológica que simplifica las gestiones vinculadas a la circulación y al pago de peajes, tanto para usuarios particulares como para empresas.

