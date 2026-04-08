Encuesta: la desaprobación de Javier Milei sube al 65% y crece la preocupación por la economía

Un relevamiento difundido este miércoles muestra que la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó al 65%, marcando un crecimiento sostenido del descontento social.

El informe, elaborado en abril, advierte que mientras sube el rechazo al Gobierno, también caen las expectativas sobre el rumbo del país. En ese marco, la aprobación presidencial descendió de 35,4% a 33,9%.

“La brecha se amplía como nunca y marca el momento político de la gestión”, señala el estudio.

Además, el 63,6% de los encuestados considera que Argentina va en una dirección incorrecta, frente a un 28,3% que avala el rumbo actual.

Crece la desconfianza en el plan económico

Según la consultora, el deterioro de la imagen del Gobierno está directamente vinculado a la economía. El informe destaca que “crece la desconfianza en el plan de gobierno” y que la crisis impacta de lleno en la opinión pública.

En esa línea, la expectativa sobre el futuro y la imagen presidencial muestran una caída significativa en las últimas semanas.

La economía, en el centro de las preocupaciones

El estudio también revela que más de la mitad de los encuestados (55,2%) asegura que su situación económica empeoró, mientras que apenas un 7,6% percibe una mejora.

Entre las principales preocupaciones, “llegar a fin de mes” encabeza el ranking con el 22%, seguido por la inflación (16,9%) y el deterioro de los salarios (16,3%).

La corrupción aparece en cuarto lugar (15,4%), en medio de cuestionamientos que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“La agenda social está concentrada en el bolsillo. Ahí se juega la credibilidad del gobierno”, concluye el informe.