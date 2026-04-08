Tango y humor en Almagro: Ofidio Dellasoppa & el cuarteto típico de las hermanas Bevilacqua

Ofidio Dellasoppa es un personaje inspirado en los cantores de los suburbios, lejos de las luminarias del centro de Buenos Aires. Acompañado por una orquesta típica de señoritas, despliega un singular repertorio de tangos, valses y milongas con ironía y fino humor.

La virtuosa fusión de melodías tradicionales y contemporáneas con versos pícaros y de actualidad conforman este espectáculo, recomendable para los más diversos públicos.

La presentación será el domingo 19 de abril, a las 21.30 horas, en Hasta Trilce. Las entradas (a $ 20.000) pueden adquirirse vía Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, Maza 177.

Florencia Steinhardt

Música, directora coral y pianista. Fundadora y directora del prestigioso grupo de música para las infancias Caracachumba, con el que produjo siete espectáculos, cinco álbumes discográficos y cosechó múltiples premios.

Matilde Vitullo

Bandoneonista, trombonista, arregladora y compositora nacida en Buenos Aires. Integró formaciones de tango y de folklore como la Orquesta Típica Imperial, Orquesta Victoria, Tuni quinteto, y acompañó a artistas como Julieta Laso, visitando escenarios de América y Europa. Dictó clases de bandoneón en Francia, Italia, Dinamarca y EEUU.

Patricia Landaburu

Bajista, especialista en música para la educación especial y contrabajista de tango y jazz nacida en Mar del Plata. Es integrante del Sexteto Terrenal, Las del Abasto, Orquesta Argentina de Mujeres La Creciente Big Band, Orquesta Suerte Loca, Orquesta de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, La Sister´s Side Jazz Band y la Orquesta Escuela de la Boca.

Valeria Buono

Violinista, cantante, actriz, bailarina de tango y licenciada en Humanidades. Integró prestigiosas instituciones como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.