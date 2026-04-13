Tensión económica y escándalos de corrupción: crece el rechazo a la reelección de Milei

La combinación de tensión económica, inflación y escándalos de corrupción impacta de lleno en la imagen del presidente Javier Milei y alimenta un creciente rechazo a su eventual reelección. Un reciente sondeo refleja un deterioro sostenido del apoyo social, en un contexto marcado por el ajuste, la caída del consumo y denuncias que salpican al oficialismo.

Golpes al Gobierno

El informe de abril de Zuban Córdoba marcó una radiografía actualizada del escenario político nacional y entre los puntos claves que han impactado en la agenda del Gobierno se cuentan cuestionamientos vinculados a contrataciones, designaciones y posibles conflictos de interés en áreas sensibles del Estado. En este marco, comienzan a consolidarse tendencias más estructurales en la evaluación de la gestión.

Los datos evidencian un deterioro en las condiciones de legitimidad electoral del oficialismo: sólo un 29,4 % manifiesta que votaría por una eventual reelección, frente a un 60,7 % que la rechaza, mientras que un 10 % no tiene una posición definida.

Entre quienes aún lo votarían, el principal motivo es la confianza en su liderazgo (47%) y el rechazo al peronismo (21,6%) 🦁✌️



El apoyo se sostiene más en identidad que por los resultados de la gestión. pic.twitter.com/a8AGY3mWGa — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 12, 2026

El núcleo de apoyo al Presidente se sostiene principalmente en la confianza en su liderazgo (47 %) y en una dimensión reactiva asociada al anti-peronismo (21,6 %), lo que indica que una parte relevante de su base electoral responde tanto a la adhesión como al rechazo identi tario. En un segundo plano aparece la valoración de sus políticas (20,2 %).

¿Por qué crece el rechazo a Milei?

En contraste, el rechazo presenta una estructura más homogénea y anclada en la experiencia de gobierno: la mala gestión económica se consolida como principal motivo (47 %), seguida por el incumplimiento de promesas (24,7 %) y por la creciente incidencia de factores reputacionales vinculados a hechos de corrupción (21,5 %).

En este punto, los datos dialogan con el impacto público de las controversias recientes, que han contribuido a erosionar la credibilidad del oficialismo más allá de su núcleo duro de apoyo.

Los indicadores de clima de opinión refuerzan este escenario: un 60,6 % rechaza la posibilidad de un segundo mandato, mientras que se consolidan demandas de renovación política (62,4 %) y de construcción de alternativas más moderadas (46,4 %).

El rechazo a un segundo mandato es contundente.



El 60,6% NO quiere que Milei gobierne otro período.



El desgaste por la crisis económica se traduce en límites políticos claros 💰 pic.twitter.com/i324Rerduf — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 12, 2026

A su vez, incluso dentro del electorado original de Milei emergen señales de desgaste: un 33,9 % declara haber reducido o retirado su apoyo, principalmente por la situación económica (47,7 %).

También aparecen factores asociados a la credibilidad, como promesas incumplidas (18,9 %) y percepciones de corrupción (12,7 %).

Esa tendencia crece, el 62,4% cree que Argentina necesita un candidato nuevo, por fuera de los partidos actuales 🆕️



El malestar se traduce al sistema de partidos existente. pic.twitter.com/w3dWWFqYok — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 12, 2026

Rumbo a 2027

El sondeo marca que tampoco hay claridad sobre cómo debería reconfigurarse el oficialismo. Las opiniones sobre sumar otros espacios están divididas y en lo que hace a la oposición, el 60,3 % considera que la oposición está desorganizada.

En ese marco, casi la mitad cree que el peronismo debería aliarse con fuerzas provinciales para competir mejor ✌️



Empieza a pesar más la estrategia electoral que la identidad partidaria. pic.twitter.com/gwvskSGfnB — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 12, 2026

Hay demanda de alternativa, pero todavía no aparece una conducción capaz de ordenarla. En ese marco, casi la mitad cree que el peronismo debería aliarse con fuerzas provinciales para competir mejor.

De acuerdo a lo puntualizado por Gustavo Córdoba y Paola Zuban, “el informe no sólo refleja una caída en la intención de acompañamiento electoral, sino también un proceso más profundo de desgaste en los pilares que sostuvieron el apoyo inicial al oficialismo, donde la dimensión económica se combina crecientemente con cuestionamientos sobre la moral y valores de integridad y transparencia en la gestión”.