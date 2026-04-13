Alivio a municipios: Kicillof distribuyó más de $13.000 millones del Fondo de Emergencia

La administración bonaerense comenzó a distribuir fondos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con transferencias que superan los $ 13.000 millones para asistir a los distritos en un contexto de crisis económica y caída de la recaudación. El gobernador Axel Kicillof busca así aliviar las cuentas comunales y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales

En concreto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que el pasado viernes transfirió la suma de $ 13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, cumpliendo de esa forma con lo establecido por la Ley N° 15.561.

La operatoria

El monto fue transferido a los municipios bonaerenses de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD). Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local en el marco de la Ley mencionada.

El ajuste de Nación

Desde la administración de Axel Kicillof explicaron que “una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”.

“Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, completó.