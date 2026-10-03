Milei ensalzó a su Gabinete: “Soy un privilegiado que guía a un conjunto de gigantes”

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó los resultados del programa económico implementado por su Gobierno y agradeció la contribución de los “aliados políticos” al recibir la distinción al “economista más influyente”, otorgada por el Foro Económico de París. Previo a la ceremonia de premiación, en la sede del Automóvil Club de Francia, mantuvo un encuentro con el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion.

“Mientras yo ocupe la Presidencia Argentina, el equilibrio fiscal seguirá existiendo”, exclamó el mandatario y resaltó que “como contraparte la relación deuda/PBI se redujo hoy al 39 %”, desde el 100% que alcanzaba antes del inicio de la gestión, mientras que el riesgo país llegó a ubicarse en niveles debajo de los 500 puntos.

En ese sentido, señaló que “cuando terminen todas las convulsiones internacionales -este indicador- volverá a bajar, y en caso de conseguir la reelección se va a desplomar y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento a niveles del 7 % u 8 % per cápita”.

Luego consignó que “en el primer mes de gestión hicimos una reducción del gasto público del 30%” y señaló que “haber eliminado el impuesto inflacionario”, que representaba una emisión de hasta 13 puntos del PBI en el año previo a su llegada al Gobierno, implicó “devolverle a los argentinos cien mil millones de dólares”, lo que permitió sacar de la pobreza a “un cuarto de la población argentina”.

En ese marco, resaltó la capacidad de gestión del Gabinete: “No soy más que un privilegiado de tener la suerte de poder guiar a un conjunto de gigantes, que son los que están haciendo posible que la Argentina sea grande nuevamente”.

“Gracias a la enorme tarea de la mesa política y de nuestros aliados políticos”, muchos de los cuales participaron de la Argentina Week, fue posible avanzar con diversas reformas, entre ellas la modernización laboral, que permitirá “tener un mercado laboral más flexible e incrementar la formalidad”, anexó, para luego dar cuenta que a partir de ello vamos a poder “avanzar en la resolución del último eslabón de la cadena, que es la situación previsional”.

Resaltó, además, el impulso a las inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante el cual ya fueron aprobados proyectos por cerca de 50.000 millones de dólares y existen iniciativas por más de 150.000 millones de dólares pendientes de aprobación.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente del mundo". pic.twitter.com/o9Fo7rSip2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2026

También ponderó los avances en la economía del conocimiento y las acciones destinadas a posicionar a la Argentina como un hub de inteligencia artificial, a partir de las condiciones del país para la instalación de centros de datos, y remarcó que el desarrollo de esta tecnología constituye “un mecanismo de aceleración del crecimiento económico”.