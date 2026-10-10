Detuvieron en la Ciudad de Buenos Aires al “Chacal Guaraní”, acusado de abuso sexual y amenazas

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la Ciudad de Buenos Aires a un hombre de nacionalidad paraguaya, conocido como el “Chacal Guaraní”, acusado de abuso sexual y violencia de género contra su expareja. El procedimiento se realizó en el Barrio 31, donde los investigadores localizaron la vivienda en la que residía.

La causa comenzó en junio de 2025, luego de que la víctima presentara una serie de denuncias ante la División Protección Familiar Área Este de la Policía de la Ciudad. Según la investigación, el hombre habría ejercido violencia intrafamiliar y cometido abusos sexuales con acceso carnal mediante violencia física e intimidación con armas de fuego.

Además, la denuncia describía un escenario de amenazas y hostigamiento constantes. Entre los hechos investigados figuran amenazas de muerte con un cuchillo tipo carnicero, control digital y advertencias de llevarse a la hija menor de edad de ambos a Paraguay.

Cómo fue el operativo en el Barrio 31

En agosto de 2026, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31, a cargo de Diego Javier Souto, con intervención de la Secretaría N.º 119, encabezada por María Victoria Di Nardo, delegó la investigación en el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la Policía Federal.

A partir de esa decisión, los detectives realizaron tareas de investigación para establecer el paradero del sospechoso. Las averiguaciones permitieron determinar que residiría en una vivienda ubicada sobre la calle Aymará al 400, en el barrio Padre Carlos Mugica, conocido como Barrio 31.

Con la información reunida, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio. El operativo contó con la participación de efectivos especializados de la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Dirección General de Orden Urbano y Federal de la PFA.

Durante el procedimiento, los agentes concretaron la detención del hombre y secuestraron un cuchillo tipo carnicero, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

El detenido, de 32 años, quedó a disposición del juzgado interviniente, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación busca avanzar sobre los hechos denunciados, mientras el acusado permanece a disposición de la Justicia.