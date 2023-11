El titular de la Cámara de Comercio advirtió por el “terrible” primer semestre de 2024

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, advirtió que “los primeros seis meses del 2024 van a ser terribles gobierno quien gobierne”.

“Cuando me preguntan cómo va a estar la inflación les digo que disfruten hoy que el año que viene vamos a estar peor”, graficó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, consideró que el año próximo “va a ser muy complejo” y que “con un buen par de lentes a lo lejos vamos a ver una lucecita en el futuro”.

En este sentido, reclamó que los políticos que “hagan las cosas como corresponde” y advirtió que “si la oposición va a ser oposición por el simple hecho de oponerse, la Argentina es inviable”.

“En Argentina hay empresarios que piden proteccionismo, lo que pasa el gobierno tiene que saber buscar el equilibrio”, ya que “no se puede seguir con una política proteccionistas para que las máquinas sigan atadas con alambre”, acotó Grinman.

Luego evaluó que el próximo gobierno no puede implementar “una apertura indiscriminada pero hay que ser inteligente para comerciar con todo el mundo” y “en un mundo globalizado no hay manera de vivir con lo nuestro”.

“La Argentina es un país con posibilidades futuras extraordinarias, pero no es un país normal, porque un país normal no podría tener más de un 40 por ciento de pobres, indigencia, con toda la potencialidad de la riqueza que se tiene acá. Esa situación queda para países que no tienen estos recursos que tenemos. Pero en la Argentina, lo más grave de todo es la incertidumbre”, cerró. (ANDigital)