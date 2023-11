“Estamos al borde de un colapso global y miramos TikTok”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El sábado 25 de noviembre, desde las 20.30 horas, Las Cosas Invisibles presenta Apología del salto, su nuevo álbum de estudio. La cita es en Rondeman (Lavalle 3177), con Ignacio Despacio como artista invitado.

El álbum es un reflejo de un proceso de transformación personal atravesado por su cantante y compositor, que ha condensado en nueve canciones, diferentes aspectos de ese despertar de conciencia.

“Este disco habla sobre ese quiebre, un proceso de transformación personal que me llevó a revisar mi forma de ver el mundo. De alguna manera comencé a cuestionar mi modo de existir en el planeta, de consumir, de ver, y llegué hasta mi propia violencia, reflexionando sobre cómo me vinculaba con los demás”, reflexiona Echave en diálogo con ANDigital.

Y resalta: “Eso me llevó a la pregunta ‘¿Quiénes son los demás?’. En ese momento mis perros me miraron, y tuve que asumir que mi círculo de respeto y consideración no podía limitarse sólo a la especie humana. Y fue ahí uno de los quiebres más importantes de mi vida. Me pregunté: ‘Si puedo vivir evitando dañar, ¿no debería hacerlo?’. Y de repente mi mirada del mundo cambió”.

Así, en todo el disco, pse encuentran muy presentes desde la letra, valores y miradas de la vida vinculadas a la fragilidad, la ternura, la compasión, el paso del tiempo, la muerte y la libertad.

Apología del salto es un disco de rock, con matices de intimidad y pasajes acústicos, siempre desde un formato tradicional de banda. Acompañado por Agustina Perrotta en bajo; Leo Leonardi, en batería y José Sánchez en guitarras y producción, Echave (voz, guitarra y piano) imagina y propone un cambio en la manera de habitar el planeta, de vincularnos con los seres más vulnerables, las infancias, los animales de otras especies y las minorías.

Entre arreglos de cellos, cornos y pianos que acompañan a la banda, el autor nos lleva de paseo a su infancia, sostiene diálogos pendientes con su padre, acaricia vacas, gallinas y cerdos, alza la voz para repensar paradigmas, abraza a personas que ya no están, le muestra el mundo a su hijo, y sueña despierto un ser humano diferente.

“Las Cosas Invisibles además de ser un proyecto musical, intenta ser una invitación a pensarnos. Y este último disco en especial. El nombre Apología del salto propone imaginar nuevas formas de mirar, más creativas y empáticas. Por ejemplo, asumirnos como animales que somos, y rechazar la soberbia antropocéntrica, según la cual, los homo sapiens, somos el centro del universo, y todos los demás seres que sienten, son parte de un decorado, como muñecos a los que podemos usar, vender, esclavizar”, acota Echave, quien inició su camino musical como cantante de “Los de Fuego” el proyecto de los miembros originales de la primera formación de Sandro.

En este sentido, consigna que “la tapa de disco puede tener muchas lecturas. En principio podría sugerir que no alcanza con un paso, sino que necesitamos más que eso. En tiempos electorales lo digo, no se trata de cambiar de gobierno, sino de paradigma”.

“El ser humano no es el dueño del mundo. Sólo tomó el poder y lo ejerce con total impunidad, oprimiendo a todo el que no pertenezca al club de los homo sapiens”, alertó, para luego dar cuenta que “el planeta está siendo devastado por los valores que promueven unas pocas personas. Según OXFAM El 1 % de la humanidad tiene el 63 % de la riqueza económica. La codicia y la mirada productivista se inoculan desde la educación formal que reciben las infancias, y es un proceso que se retroalimenta”.

“Estamos al borde de un colapso global y miramos TikTok. Y eso tiene que ver con cómo son programadas las mentes y los corazones. En otras palabras, si no cambiamos nuestra forma de existir, dejamos de existir. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo ya”, sentencia el artista.

Junto a su compañera Patu Leonardi co-escribió “El planeta de Spinetta” un libro infantil que cuestiona la forma en que nos vinculamos los seres humanos con los animales, y en el cual, cada personaje lleva el nombre de un pionero del rock nacional.

Más tarde escribió “Ven, seremos” una historia que cuestiona la cultura de la competencia y promueve la cooperación en las infancias, y su tercer libro “Las luces y sombras dentro de mi”, como invitación a abrazar las emociones más difíciles. Los tres libros conforman la colección Niñes del Nuevo Paradigma, editada por la Editorial Milena Caserola.

Ya de cara al concierto del 25 de noviembre y lo que viene para la banda, adelanta: “Va a ser una noche de celebración, un abrazo colectivo. Presentar un disco es como una gran sesión de terapia grupal para mi. Todo el proceso interior que vengo caminando está en las nueve canciones de este disco, y compartirlo en un escenario, va a ser una enorme emoción”.

“En Apología del salto hablo sobre la revolución que significa mi paternidad, la relación con mi padre que ya no está, el amor por mi compañera, y esta nueva mirada de empatía hacia todos los seres que creció en mi. En tiempos de tanta sobre-información, los invitamos a cerrar los ojos con nosotros. A lo mejor, veamos cosas invisibles…”, culmina (ANDigital)