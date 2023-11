Castells habló del “menú” de media Argentina: “Guiso al mediodía y mate cocido a la noche”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El referente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, pidió calcular lo que sería la vida de cada uno, como “le pasa a millones de argentinos que cobran $ 104.800” de una jbulación.

“Y para las barriadas, en el pobrerío, todavía el que gana esto es un afortunado. Está visto que alguien que gana bien, gana más de 100 mil pesos, es un jubilado. Porque montones, ni soñando, llegan a ver este monto”, explicó el dirigente social.

“De lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años de militancia, es que el pueblo argentino es capaz de aguantarse el grueso del año comiendo cada 24 horas la comida nacional, el guiso de arroz o fideo guisero con alita de pollo. Y a la noche tomar un mate cocido e irse a dormir. Pero no se aguanta pasar las fiestas navideñas sin tener comida en la mesa”, fustigó Castells durante una entrevista con alumnos de Perfil Educación.

Consultado por la posibilidad de un estallido similar al del 2001, afirmó que “es imposible que media Argentina pase diciembre sin que haya respuesta del Estado. El 10 de diciembre tienen que cambiar de gobierno”.

“Ahora, el gobierno que va a cambiar va a ser Alberto Fernández por Sergio Massa. Y entonces, acá no hay ni los 100 días de luna de miel, ni el periodo de gracia, ni esto que es lo otro, porque los que van a seguir son los que están. Entonces, no hay posibilidad, no es que es un amor nuevo, y vamos a ver cómo anda este, o el dicho ‘escoba nueva barre bien’ y demás. Acá se terminó la cuestión. Es un gobierno que está gobernando y haciendo pasar semejante grado de miseria. Nosotros no lo descartamos el hecho de nuevos saqueos pero a un nivel mucho mas alto como los que hubo luego de las PASO”, advirtió.

Y recordó que “ahí se han enojado con nosotros, porque hemos salido a asumir políticamente que teníamos la responsabilidad de eso. Porque lo que planteaban eran, en casi todos los medios, están robando, vándalos, delincuentes, ladrones y demás, y metiendo presos cantidad de gente por todos lados. Nosotros salimos en defensa de todos ellos y demás”.

Finalmente, al condenar la “casta militar” que está detrás de Javier Milei y el actual Gobierno “hambreador”, a título personal dijo que “hay que ir a un voto en blanco o a la abstención”.

“No decimos que sea lo mismo Massa que Milei, pero no podemos apoyar un gobierno que viene hambreando a nuestro pueblo a estos niveles. Luego, el eje central nuestro es que para nosotros no puede haber un gobierno nazi en la Argentina, que eso prácticamente ir a una guerra civil en este país”, sentenció. (ANDigital)