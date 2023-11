Declaró el acusado de matar al novio de su ex en La Plata: “Estoy arrepentido”

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) En la cuarta y última jornada de juicio se sentó a declarar ante el jurado, el acusado de matar a Fernando Waldemar Guerra (49). Se trata de Gabriel Adrián Landívar (64) quien además está acusado de lesionar a su exmujer S.R, ambos hechos se dieron el 6 de octubre del año 2018 en una vivienda de 140 y 59 ubicada en Los Hornos.

Landívar lloró en tres pasajes de su declaración, les pidió perdón a los familiares de Waldemar y dijo que está arrepentido de todo lo que pasó. Además negó las manifestaciones de S.R: “No sé por qué ella dice que yo la perseguía y que la torturé, muchas de las cosas que dijo no son ciertas”, explicó.

Agregó que al momento del hecho en su cabeza sonaban las voces de sus hijas: “Por favor papá sálvame, sácame de acá”, refirió Landívar. En otro pasaje de su relato indicó que pasa sus días preso en la Unidad 9 de La Plata, está estudiando Derecho (se encuentra en segundo año) y da clases de administración.

Landívar no aceptó preguntas de la Fiscalía, su abogado dijo que no contestaría: “La fiscal (Victoria) Huergo acusó a mi cliente de asesino de inválidos y trató a su hija de mentirosa. Por eso no va a contestar a ninguna pregunta que le haga”.

Pese a la queja de Huergo por no poder preguntar, el juez Andrés Vitali le hizo lugar a la Defensa y no permitió preguntas de la representante el Ministerio Público Fiscal: “Le asiste ese derecho al imputado y si a usted no le gusta, tiene las vías legales para recurrir”, le dijo el magistrado a la fiscal.

?| La fiscal Victoria Huergo y su alegato en pos de buscar la condena de Gabriel Landívar, el remisero que el 06/10/2018 asesinó al novio de su ex y a ella la torturó: "Fue un crimen planificado", dijo, buscando derribar la tesis de la defensa,que apunta a la "emoción violenta" pic.twitter.com/Dg1gXgrL9A — ANDigital (@ANDigitalOK) November 17, 2023

Por la tarde alegó la fiscal Victoria Huergo, lo hizo durante una hora y media. Habló de un asesinato planificado y de la intención manifesta de Landívar de perpetrar un doble crimen. Huergo reprodujo audios de S.R a quien valoró como sobreviviente de esa noche, también mostró fotos de la escena y le pidió al jurado que encuentre culpable a Landívar.

“Debe ser condenado por homicidio con alevosía contra Fernando Waldemar y tentativa de homicidio triplemente agravada por haber sido cometida en contexto de género, por el vínculo y con alevosía”.

Al momento de publicada esta nota la Defensa exponía su alegato. Luego se espera que el juez Andrés Vitali le lea las instrucciones al Jurado antes de que los 18 civiles sorteados ingresen a una sala a deliberar para decidir si encuentran culpable o no a Landívar de los delitos expuestos por la fiscalía. Los defensores del acusado cargaron contra los medios (sin mencionar periodistas ni marcas) : “Dijeron cualquier cosa, hago un llamado de atención a los periodistas, faltar a la verdad es un error muy grande, nosotros sobemos qué pasó en el juicio, escriben para confundirlos a ustedes (Jurado) y para confundir a la gente”. Por último pidieron “una condena justa para Landívar, piensen qué hubiesen hecho ustedes en su situación. Actuó perturbando por sentir que le iban a sacar a sus hijos”, cerró el defensor de cabecera.

El caso

El juicio contra Gabriel Landívar comenzó el pasado lunes en la Sala A del Fuero Penal platense. Está acusado de asesinar por asfixia y con alevosía a Fernando Waldemar Guerra (49). Además le imputan lesiones agravadas por mediar violencia de género contra su expareja S.R.

El hecho por el cual se lo juzga tuvo lugar en una vivienda de S.R ubicada en Los Hornos (140 y 59) el 6 de octubre del año 2018. Desde ese día Landívar permanece detenido y pasa sus días en la unidad penal 9 de La Plata, ubicada en Villa Elvira. Los peritos que hicieron la autopsia sobre el cuerpo de Waldemar concluyeron que fue asesinado por asfixia y que para eso “se utilizó un elemento blando a punta tal que no dejó marcas. Se pudo utilizar una prenda de vestir o hasta una manguera o bolsa”, explicó el perito forense y médico Javier Grubisa.

El juez técnico que modera el debate es Andrés Vitali (TOC 3), en tanto la resolución final sobre la culpabilidad o la inocencia de Landívar está en manos de un jurado popular elegido por sorteo e integrado por 18 personas, hay 12 titulares y 6 suplentes. Hay paridad de género ya que la conformación del jurado contó de 9 hombres y de 9 mujeres cumpliendo con los parámetros que exige la ley. La acusación penal está impulsada por la fiscal Victoria Huergo representante del Ministerio Público Fiscal. (ANDigital)