Gallardo viajó a Arabia para asumir en el Al-Ittihad: Será el técnico mejor pago del Planeta

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Tras un año sabático, uno de los entrenadores más ganadores de la historia del fútbol argentino, Marcelo Daniel Gallardo, se tomó un vuelo con destino a Arabia Saudita donde en las próximas horas asumirá como nuevo DT del Al-Ittihad de ese país de Medio Oriente.

En Ezeiza, y previo a tomar su vuelo, quien se convertirá en el entrenador mejor pago del Planeta sostuvo que tras pasar un año “disfrutando de otras cosas, como la familia”, decidió este nuevo desafío porque “me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad”.

“Es un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente”, agregó quien obtuvo 14 títulos en su paso de 8 años y medio como cabeza de grupo de River Plate, incluidas dos Copas Libertadores de América, una de ellas ganada a Boca Juniors en le recordada final de Madrid del 9 de diciembre de 2018.

De acuerdo a lo que trascendió, el contrato de Gallardo será hasta junio de 2025, y existe la posibilidad de extenderlo por dos años más. En el plantel contará con varias figuras de renombre, como los internacionales franceses Karim Benzema y N’Golo Kanté, los brasileños Fabinho, Marcelo Grohe y Luiz Felipe, y pretende incorporar al egipcio Mohamed Salah, figura del Liverpool inglés.

?| New era, higher goals with Mr. Gallardo at the helm ? pic.twitter.com/oxkjQ6oqJv