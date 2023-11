Grabois prometió defender los derechos sociales “con la Constitución en la mano”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, aseveró que tras la derrota de Unión por la Patria a manos del libertario Javier Milei, “el movimiento popular argentino se va a levantar mucho más fuerte de esta caída”.

“No puedo felicitar a un grupo político que asume el poder planteando que la justicia social es una aberración, que reivindican al terrorismo de Estado. Nuestra fuerza ha sido históricamente democrática, nunca llegó ni con golpes de Estado, ni proscribiendo a otra fuerza, ni torturando, ni desapareciendo personas”, contrastó.

De todos modos, aclaró que “no vamos a hacer nada contra la voluntad popular” pero “eso no quiere decir que con la Constitución en la mano y el pueblo en el corazón no vayamos a defender ejerciendo legal y legítimamente nuestro derecho a la protesta, todos los derechos sociales conquistados de los trabajadores, mujeres, cooperativistas, estudiantes, docentes médicos, enfermeros o pacientes de hospitales públicos”.

“El movimiento popular argentino de esta caída se va a levantar mucho más fuerte”, aseguró el referente del Movimiento Patria Grande, para luego dar cuenta que La Libertad Avanza “capitalizó la bronca en un proyecto de odio”.

“Nunca vamos a tocar la víscera del odio para hacer política, sí el amor y la solidaridad”, se diferenció el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria desde el búnker oficialista en el barrio de Chacarita.

En tono autocrítico para lo que fue la gestión del Frente de Todos, manifestó que “lo que se dice con la boca hay que defenderlo con los hechos. Si decimos que vamos a empezar por los últimos, hay que empezar de verdad por ahí para llegar a todos” y lo mismo con el postulado de “tierra, techo y trabajo”.

Humildad en la victoria, dignidad en la derrota.

Nosotros siempre aceptamos los resultados.

El Movimiento Nacional tiene más de 200 años de historia. Muchas veces cayó y tantas otras resurgió como el Ave Fenix.

Enfrentar con entereza la adversidad, sostener con sabiduria nuestra… — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 19, 2023

“Nuestra generación no tiene miedo a la persecución, ojalá que no lleven adelante las medidas más horrorosas que han planteado. No tenemos miedo”, prosiguió Grabois.

Luego hizo votos para “que no haya maniobra para que, como dijo Patricia Bullrich, explote todo antes del 10 de diciembre”, pues “queremos minimizar el sufrimiento del pueblo”.

Por último, recordó que el artículo 14 bis de la Constitución “consagra los derechos sociales de forma inalienable y no los puede tocar nadie por más que haya ganado las elecciones”.

“El movimiento popular argentino tuvo muchas caídas y ha resurgido como el Ave Fénix, más fuerte”, sentenció. (ANDigital)