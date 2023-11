Primeras definiciones de Milei presidente: cierre del Banco Central e “inexorable ajuste”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El presidente electo, Javier Milei, confirmó algunas de sus propuestas de campaña y matizó otras, en el marco de una ronda de entrevistas concedidas a periodistas afines.

“El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo ¿Lo del voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora”, expuso.

En tanto, puso de relieve que “cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal. Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”.

AHORA #PulsoContinental@JMilei

con @edserenellini

"Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos"

“El eje central está en el diseño de la transición de modo tal que se minimice el daño sobre la sociedad; el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la gran diferencia es que la casta política siempre decidía que lo pague la gente y nosotros decimos que lo va a tener que pagar la casta política con sus socios”, anexó en sendas declaraciones a las radios Mitre, Rivadavia y Continental.

Tras su triunfo en el ballotage, explicó que “después de 100 años de decadencia el sistema colapsa, a punto tal que la elección termina siendo ganada por un outsider. Están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión en la historia y terminar con esta decadencia”.

“Estamos dispuestos a aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas que dejó este Gobierno. Tenemos diseñados todos los mecanismos para manejar la situación minimizando el daño sobre la población”, recalcó.

En cuanto a la licencia de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, advirtió que “es una irresponsabilidad enorme ante la grave situación económica borrarse. Debería hacerse cargo del desastre que ha hecho en el plano fiscal, en el monetario”.

Acto seguido, recordó que el país está en una “delicada situación macroeconómica” y el hasta el domingo candidato presidencial de Unión por la Patria “tiró toda la carne al asador y como no le funcionó, dejó la bomba y se fue”.

@JMilei: "Massa debe hacerse cargo de todo lo que hizo en este tiempo. Debe cumplir sus funciones y su mandato termina el 10 de diciembre".



??Escuchalo en:

?#AM630

?https://t.co/Ec5iPWQLvq

?APP Radio Rivadavia pic.twitter.com/pshWOoqtoH — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 20, 2023

Consultado por la comunicación que tuvo con el presidente saliente Alberto Fernández, Milei dijo que tuvieron una charla en la que el mandatario lo felicitó y lo invitó a reunirse para que la transición sea lo más ordenada posible “y, de esa manera, minimizar los daños sobre la población por lo que puede estar pasando en los mercados”.

“Hay un verdadero despertar a las ideas de la libertad y los argentinos tomaron conciencia del valor de la libertad; por suerte, la esperanza, de color violeta, le ganó al miedo”, enfatizó, para luego considerar haber sido víctima de la “campaña más sucia de la humanidad”.

En tanto, adelantó que “vamos a hacer muy explícitos con lo que es la herencia. El 10 de diciembre le vamos a contar a los argentinos el desastre que está dejando plantado este Gobierno que, encima, ni siquiera da la cara de hacerse cargo por los daños causados”.

“Estamos trayendo la solución, pero la corrección va a demandar un esfuerzo y por eso el pedido de bendición para nuestro pueblo, para tener la templanza para ponernos de pie”, sumó el actual diputado nacional libertario.

Javier Milei le anticipó sus primeras medidas de Gobierno: "Se necesita resolver el problema de las leliq".



? Mirá Radio Mitre las 24 horas por https://t.co/O0LrK1AyE0 pic.twitter.com/bGBOobjAHj — Radio Mitre (@radiomitre) November 20, 2023

En referencia al combate contra la inflación, planteó que “de acuerdo a la evidencia empírica para el caso de Argentina, si cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso, el de destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales, tarda entre 18 y 24 meses”.

Finalmente, antes de hablar del cepo cambiario, dijo que hay que arreglar la cuestión de las Lelics para “no ir a una hiperinflación” y su fuerza tiene “un claro plan para resolverlo para, a partir de ahí, liberar el cepo”. (ANDigital)