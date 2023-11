Barrionuevo reaviva el coqueteo con Milei: “Estaremos para ayudar y acompañar”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrionuevo, exteriorizó su respaldo al presidente electo Javier Milei y dijo que estará “para ayudar y acompañar”, pese a que tras los comicios generales había cortado el vínculo.

“Acá estamos para colaborar y trabajar. A mí no me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer”, enfatizó el extitular de la CGT Azul y Blanca.

?️#EleccionesArgentina2023 | Final para el efímero romance de Barrionuevo con Milei: “¿Quién resultó ser la verdadera casta?”



? https://t.co/h65kiGXa41 pic.twitter.com/EpBBOjYtWL — ANDigital (@ANDigitalOK) October 26, 2023

“Lo que me interesa, como dirigente sindical, es que este país salga adelante, que sigamos creciendo, que es lo que va a suceder”, agregó.

En ese sentido, pronunció que “queremos que haya menos mano de obra desocupada y menos subsidios porque este país hay que cambiarlo”.

“No puede haber 6 millones y medio de los privados que tributamos, que pagamos los impuestos y 33 millones de cheques que salen del Estado para subvencionar. Nadie puede subsistir de esta manera”, puntualizó en declaraciones a El Ancasti.

Así las cosas, evaluó que Milei “tiene que emplear la muñeca y dialogar con los gobernadores, senadores, diputados, empresarios y el movimiento obrero”.

“Hay que salir de la grieta. Necesitamos buena dirigencia”, recalcó, para luego aconsejar al libertario a “atacar a las 18 grandes empresas que son las formadoras de precios”.

“Tenemos una Argentina con petróleo y gas para más de 100 años. Tenemos yacimientos que todavía no se han puesto en funcionamiento, como el de Chubut, que es tan grande como Vaca Muerta. Nos están invadiendo los capitales chinos en el norte por el tema del litio, el oro y los minerales. Tenemos un campo floreciente, que este año y el año que viene va a dejar aproximadamente más de 30 mil millones de dólares”, enumeró.

Finalmente, consideró que “Argentina lo que necesitaba era esto: un golpe a la política y a la casta política. Llegó ‘el que se vayan todos’. Fue en silencio, en las urnas. Esto fue el golpe, el mazazo que se le dio realmente a la casta política y que creo va a servir para ayudar a la generación que viene”.

“Porque el peronismo va a volver a ser gobierno, no tengo duda, pero nos tenemos que reformular y le tenemos que dar paso a los jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora”, sentenció. (ANDigital)