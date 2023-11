CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La Sociedad Argentina de Reumatología (SAR) y la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) junto a la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (AEPSO), llevarán a cabo una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica con el objetivo de concientizar, prevenir y mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

Del 20 al 26 de noviembre, quienes identifiquen síntomas de esta enfermedad, podrán solicitar un turno gratuito con especialistas en dermatología y reumatología de diversos puntos del país llamando al 0800 222 3776 de lunes a viernes, de 9 a 16 horas o a través de la web: www.pedirturno.com.ar. La atención efectiva será del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN GRATUITA DE ENFERMEDAD PSORIÁSICA Del 27 de noviembre al 1 de diciembre atención en... Publicada por AEPSO en Martes, 21 de noviembre de 2023



La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica). Cuando esto sucede a nivel de la piel, la enfermedad genera lesiones de distinta gravedad y aspecto. Puede comprometer las palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas, la semimucosa labial y la mucosa genital y, entre un 10 y 30% de los casos, puede devenir en artritis psoriásica.

“Psoriasis y artritis psoriásica son dos manifestaciones de la enfermedad psoriásica y los síntomas pueden diferir de una persona a otra. Cuando sucede a nivel de la piel, la enfermedad genera lesiones de distinta gravedad y aspecto. Son habituales síntomas como picazón, descamación o dolor, manifestándose en forma de lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas, secas, que se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. En los casos de aquellos pacientes que desarrollan artritis psoriásica presentan síntomas como hinchazón, dolor articular y dificultad en el movimiento”, afirmó el doctor Guillermo Berbotto, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología (MP. 10282).

En Argentina, alrededor del 1,5 % de la población vive con psoriasis y se estima que, de estos casos, aproximadamente el 30 % podría desarrollar artritis psoriásica. Y en todo el mundo, unas 60 millones de personas viven con enfermedad psoriásica.

“Los síntomas o signos más comunes de la enfermedad psoriásica son manchas sobreelevadas rojas con escamas típicamente en codos, rodillas, cuero cabelludo, ombligo, zona baja de la espalda pero pueden aparecer en otras áreas de la piel cómo palmas, plantas , zona genital , uñas y afectar zonas más extensas de la piel. No se conocen por completo las causas, pero se cree que es un problema del sistema inmunitario que hace que las células de la piel crezcan a un ritmo más rápido de lo normal; también la genética y los factores ambientales juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad”, explicó la doctora Débora Kaplan, médica dermatóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (MN 94872).

La enfermedad psoriásica afecta diferentes órganos, la piel, con las características lesiones descamativas, las articulaciones periféricas (rodillas, tobillos, manos, pies), los tendones, la columna y sacroilíacas y además tiene estrecha relación con aumento de riesgo cardiovascular, hiperuricemia y obesidad. Es un proceso inflamatorio generalizado que, de no tratarse a tiempo, desencadena discapacidad e interfiere con las actividades de la vida cotidiana.

“El impacto continuo y acumulativo de la enfermedad psoriásica se traduce en un nuevo concepto llamado CLCI que hace referencia a la discapacidad progresiva que el paciente va acumulando durante el transcurso de su vida a causa de la psoriasis. El diagnóstico tardío de la enfermedad implica un mayor riesgo de enfermedades asociadas como artritis psoriásica, diabetes, eventos cardiovasculares y daño psicológico. Es por ello fundamental realizar un diagnóstico temprano, una adecuada intervención psicosocial y un tratamiento oportuno para evitar el sufrimiento a largo plazo”, agregó Kaplan.

Por su parte, la titular de AEPSO, Silvia Fernández Barrio, manifestó que “el objetivo de esta campaña de detección es llegar a todos esas personas que padecen la enfermedad y que tal vez lo desconocen, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento. A su vez, con esta campaña intentamos reforzar y dar a conocer la importancia que tiene no abandonar las consultas médicas porque esto impacta directamente en el curso de la enfermedad”.

“Sabemos que existen muchas personas subdiagnosticadas, y eso conlleva muchos riesgos. Es fundamental el diagnóstico y el tratamiento para el control de la enfermedad y, por lo tanto, de sus posibles consecuencias”, finalizó. (ANDigital)