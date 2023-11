CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La película Roberto ‘Polaco’ Goyeneche, las formas de la noche, narra la historia de uno de los máximos exponentes del tango argentino, quien supo conquistar a un amplio público con su extraordinaria e irrepetible voz.

El material de archivo hasta ahora desconocido -proporcionado por familiares y amigos- consta de imágenes caseras, grabaciones inéditas y entrevistas. Con este material, el documental de Marcelo Goyeneche reconstruye la vida de esta leyenda del tango a través del uso de su propia voz.

La narración en primera persona dota a este trabajo de un elemento trascendental pues le ofrece al público ver, escuchar y conocer la historia de Roberto Goyeneche en profundidad y desde su propio relato.

En forma paralela, familiares, amigos y distintas personalidades del mundo artístico cuentan anécdotas y aspectos poco conocidos de su vida. Un viaje emotivo y sensorial por la vida de una de las máximas leyendas de la cultura popular argentina.

Roberto Goyeneche nació en el Barrio de Saavedra en 1926. Cantante argentino, una de las voces más representativas del tango porteño. Desde muy joven, el Polaco trabajó como chofer de colectivos, taxista y mecánico.

En 1944 ganó un concurso convocado por el Club Federal Argentino cuyo primer premio consistía en un contrato como vocalista en la orquesta de Raúl Kaplún. Su salto a la fama tuvo lugar en 1952, con la orquesta de Horacio Salgán. Con esta Orquesta colaboró cantando a dúo con Ángel Paya Díaz, quien fue el que lo bautizó el ‘Polaco’ por tener el pelo rubio.

Tras el éxito obtenido con la agrupación de Salgán, pasó a la orquesta de Aníbal Troilo, con quien entabló una gran amistad y formó una de las duplas más recordadas del tango. En 1963 dejó la orquesta para emprender su carrera como solista y grabar con personalidades y agrupaciones como la Orquesta Típica Porteña, Atilio Stampone, Roberto Pansera, Armando Pontier, Astor Piazzolla y Raúl Garello. En 1969 grabó “Balada para un loco” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, en un acto de audacia artística, luego del escándalo que el estreno del tema significó y el debate sobre lo que debía ser aceptado como tango.

Goyeneche se consagró como solista después de ser cantor de orquesta. El reconocimiento le llegó a la madurez de su voz para no abandonarlo nunca. Fue mítica la colaboración que Goyeneche prestó al quinteto de Astor Piazzolla durante la breve temporada (mayo de 1982, en plena guerra de las Malvinas) en el Teatro Regina de Buenos Aires, y de la cual se conserva registro discográfico.

En octubre de 1987 filma la película “Sur”, dirigida por Pino Solanas. En este film, entre los músicos que lo acompañan estaba el bandoneonista Néstor Marconi.

En los últimos años de vida se dedicó a tender puentes con las nuevas generaciones y acercar al tango con el rock argentino. Fue en su barrio Saavedra, donde conoció a los dos amores de su vida: Luisa su compañera y el Club Atlético Platense. Falleció en Buenos Aires el 27 de agosto de 1994 a causa de una neumonía.

“¿Qué sos del Polaco? ¿Algo que ver con Goyeneche? Desde que tengo uso de razón, al decir mi apellido me han hecho está pregunta. Tengo el recuerdo de las sobremesas, después de las pastas que preparaba mi abuela, ahí estaba el Polaco listo para cantar. Era ese un momento ideal, ya que al estar los adultos ocupados escuchándolo atentamente, se olvidaban de nosotros los pibes y podíamos ir a la calle a jugar”, dice Marcelo.

“Como alguna vez el mismo Polaco me dijo: - ¿No te gusta el tango? Crecé, crecé pibe, el tango te espera. Así me pasó, crecí y el tango me estaba esperando. Hoy junto a su familia queremos homenajear con esta película a Roberto Goyeneche y su trayectoria en la cultura argentina”, acota el también director de Carne viva; Las enfermeras de Evita y El largo viaje de Alejandro Bordón, entre otros films.

En tanto, da cuenta que “la búsqueda de este film es conocer en profundidad a Goyeneche a través de su propia voz. Queremos que él nos cuente su historia. Buscamos en la persona, más allá del gran artista. Conocer en profundidad a ese hombre humilde y sencillo del barrio de Saavedra. Es adentrarnos en una de las formas de la noche, la noche de Goyeneche: La noche del centro, el tango, los amores y el misterio de una Buenos Aires que ya no existe”.

La película puede verse desde este jueves 23 -por segunda semana- en el Gaumont (Rivadavia 1635), a las 18.15 horas de noviembre y en el Cine Cosmos (Corrientes 2046), a las 21 horas.

También tendrá una exhibición este jueves 23, a las 20 horas, en la inauguración del Espacio INCAA ATE Cultura (Moreno 2654), mientras que desde el jueves 30 estará en el Cine York de Vicente López y en el Espacio INCAA de La Plata. (ANDigital)