Chiqui Tapia le respondió a Macri: Categórico rechazo de la AFA a las sociedades anónimas

EZEIZA-BUENOS AIRES (ANDigital) La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con su presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia a la cabeza, desestimar de manera unánime la inserción de las sociedades anónimas en el fútbol, en señal de respuesta a Mauricio Macri.

Tapia convocó este jueves a una asamblea general ordinaria en el predio de Ezeiza para plasmar el rechazo contra las Sociedades Anónimas Deportivas, una histórica propuesta de Macri que volvió a reflotar días atrás.

El pronunciamiento de la entidad madre del fútbol argentino se dio en sintonía con la maniobra coordinada de los clubes –Boca y River seguidos por los demás- una semana antes del ballotage, rechazando la privatización del fútbol.

#Institucional Se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria 2023 en el Predio Lionel Andrés Messi



?Transmisión en vivo: https://t.co/SB0Vxu6aqp pic.twitter.com/W7sFaMzhOM — AFA (@afa) November 23, 2023

El pasado lunes, luego del triunfo electoral de Javier Milei, Macri volvió a defender las sociedades anónimas en el fútbol y, además, cruzó a Tapia por la elevada cantidad de equipos en Primera División. “Es imperdonable”, se quejó el otrora presidente de Boca.

La respuesta de Tapia no se hizo esperar y, apenas comenzada la asamblea, ironizó: “Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen”.

“El fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo que algo en estos seis años, creemos que hemos ganado”, refrendó.

La votación finalizó 45 a 0, en medio de un clima enrarecido por lo sucedido con Lionel Scaloni el último martes en Río de Janeiro.

El histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Brasil pasó a un segundo plano cuando Scaloni, en conferencia de prensa, puso en duda su continuidad.

Entre los distintos trascendidos que dan cuenta del supuesto malestar de Scaloni con Tapia, una de las causas habría sido el apoyo político del titular de la AFA a Sergio Massa en plena campaña.

De hecho, cuatro días antes de la segunda vuelta, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa por “la privatización” del fútbol y evitó responder para esquivar la polémica. (ANDigital)