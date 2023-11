Lacunza: “Si no se hace el trabajo fiscal, la motosierra no existe”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El exministro de Economía, Hernán Lacunza, destacó los “activos importantes” con los que cuenta Javier Milei para desembarcar en la Rosada, aunque objetó los episodios de “improvisación”.

“El presidente electo tiene dos activos importantes: tiene convicción en lo que quiere hacer, tiene buenas ideas en el punto de llegada con una economía abierta y un Estado más chico: eso lo tiene claro como nadie; la segunda virtud es este paso del dogmatismo al pragmatismo: la dolarización era una mala idea”, aseveró.

De todos modos, atento a la “vertiginosa” realidad, se refirió a cierta “improvisación” por parte del equipo del líder libertario, sobre todo porque “el elenco y el programa económico” todavía no son de público conocimiento.

“Eso debería ser un activo público, ayudaría ganar tiempo y permitiría anteponer los proyectos de ley”, enfatizó el extitular de Hacienda durante los gobiernos de María Eugenia Vidal en Provincia y de Mauricio Macri en Nación.

En cuanto al ajuste, sostuvo en declaraciones a TN que “tiene que ser de 5 % del presupuesto y 10 % de intereses de Leliqs. Si no se hace, va a haber una crisis, hay que hacerlo. Si no se hace el trabajo fiscal, la motosierra no existe”.

Al aludir al final de la administración del Frente de Todos, consideró que “al Gobierno no le importa que no se hagan las cosas o se hagan mal, sino que no salgan en los diarios, la cuestión es que no se note”.

“La ensalada de 15 tipos de cambio no es una buena herencia y no hay una transición generosa, ordenada”, opinó Lacunza.

“Han atrasado el tipo de cambio, han atrasado las tarifas, se hizo plan platita y eso agranda el agujero fiscal”. Además, “hay inflación reprimida” y los índices inflacionarios del verano “van a ser peores que los de las primavera”, enumeró.

Por último, manifestó que sería “un error muy delicado” que Javier Milei “ejerciera de ministro”, puesto que “tiene que estar para guiar el rumbo pero la botonera la tiene que manejar el funcionario a cargo porque se puede confundir fácil y sería un riesgo que se confundiera”. (ANDigital)