Milei aclaró que la salida de Carlos Rodríguez de LLA es por sus dichos homofóbicos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El presidente electo Javier Milei sentó postura en torno al alejamiento de quien fuera su jefe de asesores económicos, Carlos Rodríguez, oficializada este viernes.

El periodista Luis Novaresio, teléfono celular en mano, explicó que hacía “mucho tiempo” que no se escribía con Milei, pero que el líder libertario le comunicó pormenores de la salida de Rodríguez.

“Públicamente, siempre tuve una visión de absoluto respeto por la cuestión homosexual. Era obvio que saliera de La Libertad Avanza”, expresó el sucesor de Alberto Fernández según precisó el periodista en el aire de LN+, dando a entender que “la declaración de Carlos Rodríguez hizo que se apartara” del espacio.

“Si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga”, había expresado justamente durante una entrevista con el propio Novaresio.

“A mí no me molesta un gay, yo no discrimino, pero no me vengan a joder con la marcha del orgullo con unos gordos semidesnudos usando corpiño”, añadió en aquella oportunidad, ante una pregunta por los sistemáticas posturas discriminatorias de La Libertad Avanza en general.

“Si queres que te explique mi problema con los gays, te digo: yo sé que vos (Novaresio) sos gay, y me siento perfectamente cómodo al 100 por ciento. Pero si yo veo a dos hombres besándose me duele la barriga”, cerró. (ANDigital)