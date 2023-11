Hipotecados UVA se pronunciaron contra los dichos de Milei

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Desde el colectivo de tomadores de créditos UVA cuestionaron las recientes declaraciones del presidente electo Javier Milei y recordaron que fue una política impulsada por la administración de Mauricio Macri.

En declaraciones periodísticas, Milei fue contundente respecto al reclamo de tenedores de créditos. “¿El Gobierno les puso una pistola en la cabeza para que los tomen?”, planteó.

La frase del futuro mandatario fue refutada por la abogada Gabriela Spatari, referente de la agrupación que nuclea a los implicados.

“Se olvida de que fue presentada como una política pública de acceso a la vivienda”, recordó, y puso como ejemplo su situación personal “Califiqué para un crédito y lo tomé” pero “que la inflación se haya disparado a partir de 2018 excede la responsabilidad”

A su vez, se refirió al futuro gabinete, y sugirió que “se fije a quién va a poner en el ministerio público porque en ese momento, los que prometían un dígito de inflación eran (Federico) Sturzenegger, (Luciano) Laspina y toda la gente que él va a poner en el ministerio de Economía que nos llevó a que Macri terminase su mandato con una inflación bastante alta”.

“No fue una decisión personal de nadie ni una operación de renta-riesgo”, insistió Spatari, en diálogo con Radio Provincia, y completó: ““Siempre vamos para atrás, no entiendo qué quiere hacer con el Estado porque si no está para regular salud, vivienda, educación y seguridad no sé para qué está”. (ANDigital)