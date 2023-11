Tetaz habló de “gobierno conjunto” macrista-libertario

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El diputado nacional de Evolución en la UCR, Martín Tetaz, sostuvo que los movimientos dados tras el triunfo de Javier Milei en el ballotage presidencial

“terminan de confirmar que el ‘Acuerdo de Acassuso’ era un acuerdo que iba más allá de la cuestión electoral” puesto que “hay una colaboración o gobierno conjunto”.

Cuando uno mira el Gabinete, sobre todo, si se confirma lo de Patricia Bullrich, en ese caso uno dice ‘ya está, están incluso las figuras’. Así que ya quedan pocas dudas de que Mauricio Macri y La Libertad Avanza han formado un gobierno conjunto”, enfatizó el legislador, quien reveló que impugnó su voto en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

En cuanto al escenario opositor que se abre, manifestó que “los que habían formado parte del proyecto de Milei en la etapa electoral era difícil que después se pudiera pasar rápidamente a la oposición. Entonces me parece que iban a quedar medio comprometidos con el gobierno. Ahora que está confirmándose cada uno de los espacios, me parece que ya no quedan dudas”.

“Entonces el espacio de oposición va a quedar reducido a, si querés llamarlo, Junto por el Cambio, menos Macri y Bullrich, menos los que se quedan con Milei. Y sumale al espacio más amplio de la oposición a algún otro que se sume, que no sea kirchnerista y que se pueda sumar”, enumeró Tetaz en declaraciones a Radio Perfil.

Nace un nuevo movimiento político en Argentina pic.twitter.com/sfR5fqaE7V — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) November 22, 2023

En cuanto a su partido, consideró que “la novedad de los últimos años es que el radicalismo ha ganado mucha representación política territorial, tanto en municipios como en provincias y muy probablemente vayamos, Dios quiera, a una unificación en el bloque de la Cámara de Diputados y en el Senado”.

“Entonces me parece que empieza a parecer como un actor más protagónico dentro del espacio de oposición, y en la gravitación del espacio de oposición que era Juntos por el Cambio. La relación de fuerzas estaba tal vez más marcada por lo que había sido aquella PASO de la provincia de Buenos Aires entre Diego Santilli y Facundo Manes, ese 60 %-40 % del PRO sobre el radicalismo, pero un PRO sin Mauricio y sin Patricia no pesa lo mismo, y por lo tanto el peso relativo del radicalismo dentro del espacio de oposición se acrecienta”, completó el legislador. (ANDigital)