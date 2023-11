El consejo de Alberto a Milei: “Que esté lo más lejos posible de Macri”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó un balance de su Gobierno y aludió a la difícil relación con su vice, Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que se refirió al futuro inmediato con Javier Milei como su sucesor en la Casa Rosada.

“Ser prudente, ser reflexivo no es ser un tibio. Fui reflexivo, fui moderado y preservé la unidad. Tuve y tengo una relación muy difícil con Cristina. Me decían que era el títere, pero resulta ser que irónicamente, el único que terminó enojado con Cristina fui yo”, expuso el jefe de Estado.

“Entonces, uno puede hacer un elogio de esa moderación para preservar la unidad, uno debe hacer prevalecer los intereses colectivos antes que los personales, y en eso estoy tranquilo y contento de haber actuado así”, acotó durante una extensa entrevista concedida al diario Perfil.

Luego dijo no entender la declaración de Cristina de que este no fue su gobierno. “No es correcto lo que dice porque siempre fue escuchada, en privado, en tuits, en conferencias que ella llama clases magistrales, en cartas públicas abiertas. Lo que sí es cierto es que no siempre compartí esas ideas. Entonces, si me quiere acusar de ser desobediente, lo puedo entender. Si me quiere acusar de no haberlo oído, no, eso no”, aclaró Fernández.

Por otra parte, al aludir al slogan de 2019 de “volvimos mejores”, recalcó: “Estoy convencido de que fuimos mejores, nos vamos de un gobierno sin ninguna denuncia de corrupción. Habiendo tenido que afrontar todos los problemas que afrontamos, habiéndole puesto el pecho y haciendo que Argentina, después de caer nueve puntos en la pandemia, creciera en dos años 16 puntos”.

“Y hemos logrado que este año, con la sequía que tenemos, con la carencia de dólares que tenemos, en los primeros ocho meses, tengamos récord de producción industrial, y que llevemos 37 meses consecutivos de creación del empleo registrado, y que hayamos creado cerca de un millón y medio de puestos nuevos de trabajo que en el año 2019 estaban en la calle”, prosiguió.

En el capítulo inflación, mencionó que “no arrancó de cero, arrancó de 54 puntos. Cuando uno mira lo que le ha pasado al mundo, la inflación ha ocurrido en todo el mundo. Cuando alguno se pregunta por qué ocurrió esta inflación, hay dos respuestas. La primera, que durante la pandemia se emitió mucho dinero para tratar de sobrellevar las cosas. La Argentina también lo hizo y la Argentina lo hizo en peores condiciones, porque tuvo que emitir casi siete puntos del PBI. Porque no teníamos un centavo de crédito, estábamos virtualmente en default”.

Cuando fue consultado por el consejo que le daría a Milei, fue categórico: “Que esté lo más lejos posible de Mauricio Macri”, porque la intención del líder PRO es “seguir haciendo negocios”.

“Fue por eso que quiso ser presidente, para hacer negocios con los parques eólicos, para hacer negocios con los peajes, para hacer negocios con el correo. Para eso quiso ser presidente, espiaba a los propios tratando de controlar, para ver si tenían negocios que no le habían declarado los propios”, disparó el primer mandatario.

“No le auguro ni le deseo el mal a nadie. Lo que quisiera es que entienda que es un tiempo cumplido para la Argentina el de él”, anexó en torno al expresidente de Boca Juniors y consideró que el triunfo de Milei “lo encuentra como un oportunista que se para al lado de aquél que venció a los que lo vencimos a él, creo que es un acto de oportunismo”. (ANDigital)