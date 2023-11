‘Topo’ Rodríguez apuntó a los “mileístas vergonzantes”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El diputado nacional Alejandro ‘Topo’ Rodríguez renovó cuestionamientos hacia su par Florencio Randazzo y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dado que “no son capaces de decir que apoyaron a Javier Milei, se esconden, son mileístas vergonzantes".

“Apenas terminadas las PASO quedó claro para mí que Schiaretti y Randazzo preferían que si no llegábamos a la segunda vuelta ganara Javier Milei; por ese motivo, el 28 de agosto, un mes y medio antes, dije que si no llegábamos a la segunda vuelta, no iba a ser ni neutral ni indiferente, ni iba a apoyar el modelo de Milei ni Patricia Bullrich”, indicó el exministro de Asuntos Agrarios bonaerense.

En tanto, afirmó que obró con “coherencia pura” al apartarse del interbloque federal y disparó: “A través de las redes, las personas vinculadas a Randazzo y el gobernador Schiaretti se están ocupando de decir que estoy buscando un cargo en la provincia de Buenos Aires. No tienen ni el coraje ni la capacidad de responder con argumentos sin una campaña de difamación”.

“No han sido capaces de reconocer que apoyaron a Milei. Es un apoyo vergonzante, lo esconden a diferencia de (Mauricio) Macri, que si bien no comparto nada, ha hecho público su apoyo a diferencia de ellos”, matizó Rodríguez en declaraciones a Radio 10.

“Si Randazzo está buscando un destino de ese tipo (como la presidencia de la Cámara de Diputados), no soy quién para criticar. Lo que no puede hacer es tener discursos diciendo vamos a un consenso con el peronismo. Tiene que ser los que le digan a la sociedad argentina que van a impulsar las propuestas de ajuste, deuda y represión, que es el programa de Javier Milei”, reflexionó.

En tanto, dijo ver “ciertos formadores de opinión queriendo traer la posibilidad de que Milei sea peronista. Alguien que sostiene que la Justicia social es una aberración o admira a Margaret Thatcher, asumirse como mileísta desde el peronismo es realmente entregarse. No me vengan a decir que la nueva fase del peronismo es esto porque es inaceptable”

En tren de la autocrítica que debe hacer el peronismo, dijo que “es importante ir compartiendo reflexiones sin apuro”, pero inquirió: “¿El peronismo va a tomar la bandera de la conectividad universal en la Argentina? Porque ese es el nuevo nombre de la justicia social. Si no, lo va a hacer la derecha con las grandes compañías trasnacionales de comunicación”.

“El peronismo tiene que reencontrarse con el hombre y la mujer que invierte para producir, con el que genera agregados de valor, crea puestos de trabajo en todo el interior federal, y reconvertir su visión de la Argentina no sólo en un proyecto bonaerense sino en una Argentina integrada. Hay un momento en el que habrá que hacer estas reflexiones”, sentenció Rodríguez. (ANDigital)