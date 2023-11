Pullaro rechazó la “avivada” de JxC: “No estamos para cogobernar”

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó la intención del macrismo de promover a Cristian Ritondo para presidir la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Javier Milei.

Dijo asimismo que de cumplirse tal acuerdo no se respetaría la “línea de sucesión”, dado que ese lugar le corresponde a La Libertad Avanza.

“Se viene una Argentina distinta. Yo soy un hombre de Juntos por el Cambio. Pertenezco a la UCR, pero nosotros vamos a acompañar de manera institucional para que al gobierno le vaya bien. Para que el país salga adelante”, enfatizó el futuro titular de la Casa Gris.

En tanto, negó que la alianza de Milei con Mauricio Macri haya sido clave para el triunfo en las urnas, pues “era un hecho matemático. La gente estaba cansada del kirchnerismo”.

“El votante que nos acompañó a nosotros también acompañó a Milei porque nunca hubieran acompañado a un kirchnerista”; el ADN de Santa Fe es de una provincia a la que el kirchnerismo le hizo daño. Nos abandonaron en materia de seguridad”, analizó.

De todos modos, insistió con que es un error cogobernar: “Creo que Juntos por el Cambio tiene que acompañar de manera institucional, no ser parte del gobierno o cogobernar”.

“No tenemos que cogobernar sino ser una fuerza política que acompañe al gobierno. No creo que esté bien presidir la Cámara de Diputados. No está la línea de sucesión ahí” y el rol de presidir la Cámara baja “lo tiene que poner La Libertad Avanza y quien ganó las elecciones”.

“En términos personales cualquier fuerza política puede hacer un aporte. Pero no corresponde lo otro, hasta parece una avivada. No estamos para cogobernar, la sociedad no nos puso en ese lugar”, sentenció Pullaro.