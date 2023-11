Con elogios a Menem y a Milei, reapareció Ramón Puerta

El exgobernador de Misiones, Ramón Puerta, destacó que Carlos Saúl Menem “fue el mejor presidente de la democracia”, al tiempo que consideró que los elogios del libertario Javier Milei hacia la gestión del riojano le permitieron captar votos peronistas.

A Milei “lo votamos millones de peronistas que veíamos con simpatía su permanente reconocimiento a Menem” y en este 2023 fue “más peronista que Sergio Massa”.

“Un gran error de otras fuerzas opositoras es no reivindicar a Menem, hay cierto complejo hasta generado mediáticamente. Por eso los chicos jóvenes, que decía Milei, es porque en la casa escuchaban las bondades de no haber tenido inflación durante diez años y los jóvenes manifiestan lo que los padres por ahí no se animaban”, analizó el exembajador en España de Mauricio Macri.

“Siempre fui peronista. Sobre todo, afirmé esa posición con el éxito de Carlos Menem. Menem fue el mejor presidente de la democracia: terminó con la inflación, arregló las rutas, tuvimos autopistas, empezamos a tener nafta, gasoil, exportábamos petróleo, no se cortaba más la luz, funcionaron los teléfonos, podíamos entrar a Estados Unidos sin VISA, el mundo nos reconocía”, enumeró el exlegislador en declaraciones a Radio Perfil.

En tanto, dijo que “cometió otros errores. Hay uno muy grande de haber intentado la re-reelección, eso no tenía que hacerlo, pero también hay que entender la cultura de dónde viene cada uno, él era un sirio puro. El poder en esos países es hereditario, el poder es para siempre. Esa discusión la tuve con él, no apoyé la re-reelección pero sí la reforma constitucional del 94 que permitió las reelecciones y acortamiento de mandatos”.

Por otra parte, evaluó que “mucha gente quedó dentro de un peronismo en 2003 que giró hacia el kirchnerismo y que a algunos los entendió, los incorporó, a otros los detestó (como a mí), y otros, estando adentro, vieron que esto era un desastre y se abrieron”.

“Por lo tanto, cuando Sergio se abre y es candidato en 2015, se gana mi confianza y la de cinco millones y medio de argentinos que lo votamos. En segunda vuelta votamos a Mauricio Macri, que era la oposición a la fórmula que encabezaba Daniel Scioli, la fórmula kirchnerista. Luego, Massa vuelve a kirchnerismo y es muy difícil entender a alguien que va y viene. Hay casos, pero no generan confianza”, concluyó Puerta. (ANDigital)