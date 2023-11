Entre Los Rodríguez y la búsqueda personal, Álvaro de Luna presenta “UNO” en Buenos Aires

El artista español Álvaro de Luna presenta UNO, su último proyecto musical, decididamente un punto de inflexión en su trayectoria. Y el público porteño tendrá posibilidad de verlo en vivo, este jueves 30 en The Roxy (Niceto Vega 5542), con entradas a la venta vía Allacces.

“Este álbum, al ser tan honesto y haberlo hecho con tanto cariño, trascenderá de manera importante. Además conectó muy bien con el público y es un antes y un después en mi carrera en cuanto a nivel sonoro, contenido de las letras y además porque hemos arrancado un camino de cara a los próximos trabajos”, reflexionó el sevillano en diálogo con ANDigital.

“Hoy festejo” es el último adelanto de este segundo trabajo discográfico de Álvaro, un tema creado e interpretado junto a la banda colombiana TIMØ.

Se trata de una pegadiza cumbia pop-rock para festejar la vida, el desamor que por fin desaparece sin dolor y que, visto desde la distancia, supone también un aprendizaje. Una especie de “Camisa negra” 2.0 que el artista compuso durante su primera gira por América Latina en 2022, viaje que ha marcado el nuevo despertar musical.

Con el ciclo cumplido de la banda Sinsitati, De Luna reconoce: “Estar en una formación siempre me apeteció, pero en este caso se diluyó porque no estábamos en el mismo punto vital, profesional y no había las mismas ganas”.

“Fui orgánico siempre y como todas las rupturas, son dolorosas. Pero ahora tengo más responsabilidad, aunque tampoco estoy solo. Hay un gran equipo, una gran familia como es mi banda, tampoco cargo con todo el peso solo. Mucha más responsabilidad sí por tomar la mayoría de decisiones, pero escuchando a todos los que tengo alrededor que forman parte del proyecto”, acota.

Teniendo en cuenta la especial noche que se viene en el escenario palermitano, Álvaro resalta el potencial de la escena argentina y subraya como referencias a Andrés Calamaro, Fito Páez y más aquí en el tiempo a Conociendo Rusia. Un escalón encima, asevera que “Los Rodríguez son auténtica historia y ahí me veo en el futuro, sonando a eso, al final del camino que decidimos trazar”.

“Argentina tiene muy bueno músicos, muy buena escena por lo que es importante fijarse en todos los referentes posibles pues enriquece tu propio estilo, tener claro tu concepto, de todo tipo, no pongo barreras porque yo haga un género”, matiza.

Finalmente, invita al concierto “que preparamos con mucho cariño, con las nuevas canciones del álbum y un recorrido por la historia en formato semi acústico”, pero a su vez un show “muy activo y divertido como para que en 90 minutos nadie piense en otra cosa que pasarla bien y vivir ese viaje con nosotros y con algunas sorpresas”.