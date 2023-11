“Es crucial ser una oposición responsable”

El legislador porteño de la Coalición Cívica-ARI, Hernán Reyes, no ocultó su preocupación por la reconfiguración del “mapa político”, aunque exteriorizó su “deseo profundo de que salgamos adelante”.

“Estamos atentos a sostener lo que consideramos correcto y marcar nuestras diferencias. Es crucial para el gobierno contar con una oposición racional, no golpista y responsable, capaz de señalar lo que no está bien”, enfatizó.

Consultado por el discurso del presidente electo Javier Milei, recapituló: “Me parecía injusto en su momento porque unificó a todos diciendo ‘son todos los mismos’. Además, su carácter más violento o autoritario no me gustaba de él. Ahora se lo ve más moderado, pero no termino de entender la forma que tiene de decir que va a transformar la política cuando va a sumar a parte del peronismo como Florencio Randazzo, Juan Schiaretti y Danie Scioli”.

“Argentina ya está mal y en decadencia. Hay que cambiar este modelo económico y ordenar las cuentas públicas. La pregunta es la forma en la que se va a hacer”, expuso Reyes en declaraciones a CNN Radio.

Acto seguido, instó a “ser claros con la sociedad y decir que hay que ajustar el presupuesto público. Hay que ver quiénes van a ser los que van a hacer este esfuerzo y cuánto tiempo va a durar. Eso tiene que aclararlo el gobierno”.

“Juntos por el Cambio fue castigado por la sociedad por hablarle a la política, hablar entre políticos y pelearse por los cargos. Todos los que pertenecemos a esta coalición tenemos que esperar las medidas de gobierno, apostar a que Argentina se recupere, pero mantener una posición de principios”, completó el diputado ‘Lilito’.