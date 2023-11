Advierten que Milei busca “un shock recesivo”

El miembro del Centro de Economía Política (CEPA), Martín Epstein, se refirió a los alcances de la “estanflación” adelantada por el presidente electo Javier Milei para el primer tramo de su gestión.

“Estanflación es inflación con estancamiento económico. Venimos con una inercia inflacionaria muy alta y se entra en un ciclo de recesión. Bajar la inflación va a llevar tiempo y entonces conviven durante un tiempo la recesión con la inflación”, precisó el economista.

Pese a que Epstein sostuvo que hay herramientas para evitar la estanflación, el futuro presidente ya afirmó que apelará a ninguna de de ellas, “es más, va a incentivar todo lo posible ese escenario porque lo que busca es que haya un shock recesivo”.

“Este shock recesivo es incompatible con el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Si a esto se le agrega una posible devaluación del tipo de cambio oficial, que todo el mundo descarta que así sea, ya que los mercados asumen que habrá una devaluación del orden del 80 al 100 % desde el día 1, esto se va a trasladar a los precios de manera automática”, alertó.

Así las cosas, “al estancamiento económico y la inflación que venía volando en el orden del 10 % mensual se le agrega una devaluación del 100 %. Por ejemplo, en agosto, cuando a Sergio Massa el FMI lo apretó para que devaluara un 22 %, tuvimos en los dos meses siguientes un 12 % de inflación, o sea, prácticamente el 22 % de devaluación trasladado a precios”.

“Si se aumenta cinco veces más esa devaluación y no hay políticas de contención, lo esperable es que la inflación se vaya a un 50 o 60 % mensual”, vaticinó el integrante del CEPA en declaraciones a la AM 750.

En cuanto al dólar blue, sostuvo que “la idea es una convergencia. El dólar futuro, por ejemplo, se había acomodado a 800 pesos para diciembre, esto quiere decir que el mercado prevé que el dólar oficial se va a mover hasta 800 pesos en diciembre”.

“Los dólares financieros hoy están a 850, 830, 840. El mercado está imaginando una convergencia del tipo de cambio oficial acercándose a los dólares paralelos para que éstos terminen bajando a 800. Pero para esto se debería llevar el dólar oficial de 365 a 800 pesos”, agregó.

“Hay que entender que, si no se consiguen dólares, cualquier medida de devaluación, de ajuste, de acompañamiento, de crawlling -que es un mecanismo de devaluación progresiva-, no sirve. En la medida que haya pocos dólares, cuando empiecen a escasear, van a correr en los mercados paralelos y estos te van a empujar la brecha otra vez. La única forma real de eliminar la brecha entre el dólar oficial y los no oficiales es tener más dólares. ¿Cómo se hace para tener más dólares? O se generan o se piden”, grafico.

Finalmente, consignó que “este gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, no tiene un programa económico que tenga como objetivo la generación de dólares. Tiene un programa económico en mente, ahora más claro con la confirmación de Luis Caputo como ministro de Economía, más de la lógica de la financialización, y esto es, tomar préstamos en dólares para poder volcar al mercado”.