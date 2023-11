Según Guillermo Moreno, el “ajuste” de Milei “termina en una depresión”

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuestionó el plan económico impulsado por el presidente Javier Milei y advirtió por las consecuencias en la sociedad.

“Si va a haber estanflación, va a ser muy complejo. Quiere hacer un ajuste fiscal ortodoxo, eso no te lleva caminado a una recesión, sino a una depresión. Una depresión es una recesión muy grave”, analizó Moreno.

Según su visión, el programa de recortes del libertario provocará que el Estado “recaude menos, y si al mes siguiente se recaudó menos, volvés a tener déficit fiscal”.

🔄 #Transición | Milei confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía



📌 https://t.co/sP1NWL91Kq pic.twitter.com/08oGIgqMuQ — ANDigital (@ANDigitalOK) November 29, 2023

“Otra vez, vas a tener que bajar el déficit fiscal, entonces esto no termina nunca. No se sale bajando el gasto, sino mejorando la recaudación”, graficó.

Y ejemplificó: “Si podo la obra pública, van a echar gente. Todos esos muchachos dentro de 60 días consumen lo del fondo de desempleo, y a los 90 días, ya no consumen. Si no consumen, el comerciante no vende y no paga impuestos. Es un error garrafal que están cometiendo”.

En declaraciones a Radio La Red, Moreno también fue sumamente crítico de la designación de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía. “Milei le empezó a dar aire a Caputo, y Caputo no tiene nada que ver con el anarco capitalismo. Fue el peor funcionario de (Mauricio) Macri, es la política económica de Macri”, espetó.

Para finalizar, recordó que Caputo, a quien en otras oportunidades tildó de “timbero”, tuvo responsabilidad directa en el manejo de la deuda contraída con el FMI.

“No hay antecedentes que, con un tweet, el Fondo Monetario eche a un presidente de un Banco Central porque se estaba patinando el préstamo que el Fondo le había dado”, remató.